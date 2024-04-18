Скандальное заявление премьера Грузии о "защите от украинизации": МИД Украины резко ответило
Источник:МИД Украины
Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии, заявил, что закон о "прозрачности внешнего влияния", более известный как закон об "иноагентах", направлен на защиту страны от "украинизации". В МИД Украины отреагировали на высказывания грузинского премьера.
Напомним, что парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об "иноагентах". Это уже второй раз вызвало массовые протесты в стране. Принятие этого закона может иметь критические последствия для Грузии.
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Как отреагировали в украинском МИД на заявление премьера Грузии
В ведомстве отметили, что обеспокоены обострением внутриполитической ситуации в Грузии в связи с рассмотрением законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".
Украинская сторона призывает все заинтересованные стороны уважать право граждан Грузии на мирный протест и искать решение ситуации путем конструктивного диалога.
В то же время в МИД подчеркнули, что последние комментарии Кобахидзе вызывают возмущение. Грузинский премьер заявил, что законопроект об "иноагентах" призван защитить Грузию от "украинизации".
Русификация, а не мифическая "украинизация", является реальной угрозой для Грузии,
– говорится в заявлении МИД.
Там подчеркнули, что Украина заинтересована в мирной и дружественной атмосфере в Грузии, всегда решительно поддерживала и продолжает поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность.
Последние новости о законе об "иноагентах" в Грузии
- Утром 15 апреля началось обсуждение закона о "О прозрачности иностранного влияния". Он является абсолютным аналогом российского закона об "иноагентах". Тогда же оппозиционный депутат Александр Элисашвили напал на исполнительного секретаря партии "Грузинская мечта" и лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе во время его выступления по этому законопроекту.
- У самого здания парламента было немало людей, чтобы выступить против принятия этого законопроекта. Лидеры оппозиции призвали не принимать "российский" закон и не лишать Грузию европейского будущего.
- Уже 17 апреля парламент в первом чтении во второй раз принял скандальный закон об "иноагентах".