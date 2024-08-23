Политолог предположил, действительно ли Моди привез в Украину сообщение от Путина
Утром 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев с официальным визитом. Многие говорили о том, что, возможно, он везет в Украину сообщение от кремлевского диктатора Владимира Путина, однако на самом деле это не так.
После последней встречи Моди с Путиным состоялась Курская операция, которая многое изменила. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.
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Курская операция многое изменила
Максим Несвитайлов отметил, что Индия не продвигает собственных "мирных планов", хотя придерживается нейтралитета относительно войны России против Украины. В совместном коммюнике после встречи Моди и Президента Украины Владимира Зеленского может быть что-то об урегулировании войны, необходимости мира, однако вряд ли Индия будет настаивать на своих идеях.
Я убежден, что никаких сообщений, писем или чего-то такого от Путина Моди передавать не будет. По моему мнению, это абсурдная теория. Даже если бы такие сообщения существовали, то они бы потеряли свою актуальность, поскольку встреча Путина и Моди происходила до Курской операции. А Курская операция изменила если не все, то многое,
– подчеркнул политолог.
Сейчас лидеры государств увидели, что не было какой-то страшной реакции России на Курскую операцию. Поэтому Украину уже не убеждают в так называемой "сильной позиции" страны-агрессора.
Поэтому визит Моди в Украину может быть очень продуктивным. Ведь Индия может быть для нашего государства хорошим партнером и инвестором. У Нью-Дели нет амбиций стать мировым политическим гегемоном, их усилия направлены на развитие экономики.
Что известно о визите Моди
- Президент Украины Владимир Зеленский уже встретил премьер-министра Индии в Мариинском дворце.Официальная цель визита Моди – укрепление экономических связей, в частности, в сфере сельского хозяйства и обороны, а также обсуждение формулы мира.
- Перед приездом в Киев он посещал Польшу. Заметим, что прошло всего 6 недель после того, как Моди ездил в Москву обсуждать войну России против Украины.
- Известно, что наше государство и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве. Речь идет о медицине, сельском хозяйстве, гуманитарной помощи и культуре.