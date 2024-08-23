Политолог предположил, действительно ли Моди привез в Украину сообщение от Путина

Утром 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев с официальным визитом. Многие говорили о том, что, возможно, он везет в Украину сообщение от кремлевского диктатора Владимира Путина, однако на самом деле это не так.

После последней встречи Моди с Путиным состоялась Курская операция, которая многое изменила. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

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Курская операция многое изменила

Максим Несвитайлов отметил, что Индия не продвигает собственных "мирных планов", хотя придерживается нейтралитета относительно войны России против Украины. В совместном коммюнике после встречи Моди и Президента Украины Владимира Зеленского может быть что-то об урегулировании войны, необходимости мира, однако вряд ли Индия будет настаивать на своих идеях.

Я убежден, что никаких сообщений, писем или чего-то такого от Путина Моди передавать не будет. По моему мнению, это абсурдная теория. Даже если бы такие сообщения существовали, то они бы потеряли свою актуальность, поскольку встреча Путина и Моди происходила до Курской операции. А Курская операция изменила если не все, то многое,

– подчеркнул политолог.

Сейчас лидеры государств увидели, что не было какой-то страшной реакции России на Курскую операцию. Поэтому Украину уже не убеждают в так называемой "сильной позиции" страны-агрессора.

Поэтому визит Моди в Украину может быть очень продуктивным. Ведь Индия может быть для нашего государства хорошим партнером и инвестором. У Нью-Дели нет амбиций стать мировым политическим гегемоном, их усилия направлены на развитие экономики.

Что известно о визите Моди