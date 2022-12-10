Не готовы спасать Россию, – политолог объяснил, почему премьер Индии отменил встречу с Путиным

Нарендра Моди не захотел встречаться с Владимиром Путиным. Такое решение премьера Индии является сигналом для российского диктатора.

Такое мнение 24 каналу выразил политолог, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, причиной отмены встречи Моди и Путина, вероятно, стали ядерные угрозы со стороны России.

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Почему Индия и Китай не готовы полностью поддержать Россию

Однако, по мнению Божко, не следует считать, что политический курс Индии от этого существенно изменится.

"Индия и Китай – это наиболее устойчивые величины по поводу конфликта России с Украиной. Им выгодно поддерживать повестку дня, которая им позволяет получить дешевые энергоносители и товары из России", – рассказал политолог.

В то же время, Пекину и Нью-Дели не нужна какая-либо ситуация, в которой на них усилится давление со стороны Соединенных Штатов Америки.

То есть, эти страны готовы покупать у России сырье по существенно сниженным ценам. Однако это экономическая готовность, а не политическая. Индия и Китай не готовы спасать Россию, выскакивая из штанов и начиная глобальный конфликт с Западом не в собственных интересах,

– объяснил Божко.

Пекин и Нью-Дели имеют выгоду от войны в Украине

Политика этих 2 стран по отношению к войне в Украине никак не солидаризируется с Западом. Индия и Китай просто прагматично пользуются моментом, чтобы получить более дешевые энергоносители. Божко добавил, что с введением потолка цен на российскую нефть они будут получать "черное золото" еще дешевле, чем раньше.

"Эти страны имеют выгоду от этой войны. Но вмешиваться в ситуацию настолько, чтобы помогать Российской Федерации как-то переломить ее ход, они не будут. Индия и Китай просто используют затруднительное положение России", – отметил политолог.

Ярослав Божко рассказал, как Индия и Китай используют Путина: смотрите видео

Сигнал Владимиру Путину

То, что премьер-министр Нарендра Моди не захотел встречаться с Путиным, может являться сигналом недовольства Индии политикой Кремля.

Это сигнал Путину. Ведь Индия понимает, что какими бы ни были приятными российские энергоносители, если Россия нанесет ядерный удар – неважно, куда – то на всех, кто помогает России обходить санкции, начнет действовать еще более жесткое давление,

– объяснил Божко.

А это приведет к понижению торгового баланса между Индией и США. Политолог добавил, что это стратегически невыгодно и Индии, и Китаю.

"В мире нет государств, поддерживающих ядерную аргументацию Кремля"

По словам главы Центра политических студий "Доктрина", и Пекин, и Нью-Дели достаточно прямо говорят, что ядерный сценарий для них недопустим.

Сейчас в мире нет государств, готовых поддержать Россию в ее использовании ядерной аргументации как принуждения к переговорам,

– подчеркнул политолог.

Божко отметил, что даже Северная Корея, которая сама часто прибегает к ядерному шантажу, лучше промолчит в этой ситуации. Ведь поддержка России сейчас ей ничего существенно не предоставит.

Ядерные угрозы Кремля: коротко