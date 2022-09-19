Премьер-министр Индии отчитал путина за войну: какие это будет иметь последствия для россии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества сказал владимиру путину, что сейчас не время для войны. Впрочем, такое заявление индийского политика не повлияет на действия россии.

Ведь российский президент самостоятельно принимает решение. Об этом 24 каналу рассказал журналист-международник и член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль.

Интересно Путин растерян, у него остался единый план, – аналитик

России будут диктовать условия сотрудничества

Это очень четко показывает позицию его партнеров, на которых он полагался. Так, они, вероятно, не будут оказывать ему поддержку, на которую он рассчитывает.

Проблема в другом – обе страны (Китай и Индия – 24 канал) до сих пор поддерживают россию экономически – они покупают энергоносители,

– заметил журналист-международник.

По его мнению, сейчас происходит "поворот" россии в Азии и она будет там искать партнеров, поэтому будет сдавать определенные свои позиции. То есть не страна-агрессор будет диктовать условия сотрудничества своим партнерам, а наоборот.

Коваль отметил, что Украина станет таким раздражающим фактором в отношениях россии с Китаем и Индией, если страна-агрессор не прекратит войну против нашего государства.

Коваль прокомментировал заявление премьера Индии о войне в Украине: смотрите видео

Индии нужна дешевая российская нефть

Страны "Большой семерки" приняли решение об установлении предельной цены на российскую нефть. Кроме того, Евросоюз принял решение в любом случае с 1 января 2023 года отказываться от нефти страны-агрессора.

Политтехнолог Михаил Шейтельман пояснил, что после установления граничной цены фактически вся дешевая нефть достанется странам третьего мира. Именно поэтому в Индии все же рассматривают поддержку установления лимитов.

"Получается, всю эту дешевую нефть получит Индия. Китай не получит, потому что ему по закону нельзя закупать больше 15% у одного источника, то есть у россии. Ну вот страны третьего мира все и будут получать эту дешевую нефть, поэтому они фактически поддерживают эту санкцию", – объяснил политтехнолог.

Добавим, что страна-агрессор пытается обходить введенные против нее санкции из-за вторжения в наше государство. И в этом ей помогают "союзники", в том числе Индия. США пытаются убедить страну не помогать россии. К сожалению, пока безрезультатно, ведь Индия имеет возможность заполнять свои резервы.