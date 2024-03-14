Не даю таких обещаний, – премьер Эстонии о гарантиях не отправлять войска в Украину
Источник:ERR
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала новое заявление относительно отправки эстонских военных на войну в Украину. Руководительница эстонского правительства подчеркнула, что не может гарантировать, что Силы обороны страны не будут отправлены в наше государство.
Таким образом она ответила на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск западных государств в Украину. В то же время позицию Каи Каллас разделяют не все в эстонском парламенте.
Интересно Премьер Эстонии поддержала идею об отправке западных войск в Украину
Премьер Эстонии в очередной раз высказалась о войсках в Украину
Журналисты ERR сообщили, что во время последней правительственной информационной сессии в эстонском парламенте в центре внимания были высказывания президента Франции Эммануэля Макрона по отправке западных войск в Украину.
Так, члены Консервативной народной партии Эстонии выразили обеспокоенность относительно возможности развертывания эстонских войск в Украине, что заставило премьер-министра Каллас объяснить, что такое решение не входит в ее полномочия.
Кроме того, от парламентариев звучали призывы заверить, что Силы обороны Эстонии не будут втянуты ни в какие конфликты.
Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. По вашей интерпретации, кажется, что вмешательством может быть что угодно. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство,
– заявила глава эстонского правительства.
Кроме того, она заверила, что Эстония очень хочет, чтобы Украина победила, и чтобы Россия проиграла, вернувшись к своим признанным всеми международными государствами границам.
Ранее Каллас поддержала идею отправки войск
- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что западным лидерам следовало бы рассмотреть возможность введения сухопутных войск в Украину. Она считает, что это стало бы мощным сигналом для России, что Европа готова рассмотреть все возможные варианты.
- В своем заявлении Каллас подчеркнула, что все страны признали важность поддержки Украины и противостояния России в продолжающейся войне,. Она также заявила, что в этой критической ситуации не отвергают никакие потенциальные сценарии развития событий с войной.
- Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что допускает возможность введения войск НАТО в Украину. Однако отметил, что сейчас среди членов Альянса пока по этому вопросу все еще отсутствует консенсус.