Если США перестанут помогать: в Европе заговорили о необходимости создать собственную армию
Европа должна создать собственную сильную армию. Это нужно на случай, если США прекратят поддерживать безопасность на континенте.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Люксембурга Люка Фридена, которое передает The Telegraph.
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Что сказал премьер Люксембурга о создании армии в Европе
Премьер-министр Люксембурга отметил необходимость создания европейской армии, совместимой с силами НАТО, позиционируя ее как "сильного и незаменимого союзника" для США. В своем выступлении он предположил, что первоначальное формирование такой армии могло бы состоять из "коалиции желающих" среди стран Европейского Союза.
Глава люксембургского правительства указал, что полномасштабное вторжение России в Украину – критический тревожный звонок для Европы. Он предупредил, что если континент не предоставит приоритет созданию объединенной обороны сейчас, он может оказаться плохо оснащенным для защиты себя или своих соседей в будущем.
Он также отметил, что несмотря на то, что с 2007 года в Европе существуют боевые группы численностью 1500 человек, эти силы до сих пор не развернуты.
Тот факт, что это не удалось в прошлом, не должно быть для нас причиной не пытаться снова. Потому что мир, в котором мы живем, изменился, как и природа угроз,
– сказал Фриден.
Кроме того, глава люксембургского правительства отметил, что нынешняя ситуация не обеспечивает Европе "необходимого уровня безопасности". Поэтому странам ЕС необходимо начать думать о совместной европейской армии.
К слову, ранее СМИ писали, что Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании вывести США из НАТО. Однако 28 октября кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс четко ответил, что политик не планирует выводить США из НАТО в случае победы на выборах.