Премьер-министр Израиля предложил провести российско-украинский саммит в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт предложил президенту России Владимиру Путину провести российско-украинский саммит в Иерусалиме. Это произошло во время их встречи в октябре 2021 года.

Такую информацию рассказали украинские и израильские официальные лица. Об этом говорится в издании Axios со ссылкой на собственные источники.

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Провальные попытки Нетаньяху

Как отмечается в материале, в 2021 году руководитель Офиса Президента Андрей Ермак интересовался у бывшего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, может ли он устроить саммит между Путиным и Зеленским.

Нетаньяху не проявил особого энтузиазма. Однако пообещал рассмотреть такую ​​возможность, если обе стороны захотят этого,

– говорится в издании.

Кроме того, по информации СМИ, советники Нетаньяху предлагали Кремлю провести саммит Украина – Россия в апреле и мае 2021 года. Впрочем, не получили положительного ответа.

Как отреагировал Путин на предложение

В октябре 2021 года президент Израиля Ицхак Герцог прилетел в Киев, где встретился с Зеленским. Последний рассказал ему об усилиях Нетаньяху по посредничеству и поинтересовался, возобновит ли новое правительство Израиля переговоры об организации саммита Украина – Россия.

По информации издания, Беннет позвонил по телефону Зеленскому за день до встречи с Путиным в Сочи. В ходе разговора президент Украины спросил о проведении саммита между Украиной и Россией.

Зеленский отметил, что его можно провести на уровне советников национальной безопасности. Как сообщили источники издания, Путин не проявил энтузиазма и резко раскритиковал Зеленского.

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