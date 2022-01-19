Премьер-министр Израиля предложил провести российско-украинский саммит в Иерусалиме
Источник:Axios
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт предложил президенту России Владимиру Путину провести российско-украинский саммит в Иерусалиме. Это произошло во время их встречи в октябре 2021 года.
Такую информацию рассказали украинские и израильские официальные лица. Об этом говорится в издании Axios со ссылкой на собственные источники.
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Провальные попытки Нетаньяху
Как отмечается в материале, в 2021 году руководитель Офиса Президента Андрей Ермак интересовался у бывшего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, может ли он устроить саммит между Путиным и Зеленским.
Нетаньяху не проявил особого энтузиазма. Однако пообещал рассмотреть такую возможность, если обе стороны захотят этого,
– говорится в издании.
Кроме того, по информации СМИ, советники Нетаньяху предлагали Кремлю провести саммит Украина – Россия в апреле и мае 2021 года. Впрочем, не получили положительного ответа.
Как отреагировал Путин на предложение
В октябре 2021 года президент Израиля Ицхак Герцог прилетел в Киев, где встретился с Зеленским. Последний рассказал ему об усилиях Нетаньяху по посредничеству и поинтересовался, возобновит ли новое правительство Израиля переговоры об организации саммита Украина – Россия.
По информации издания, Беннет позвонил по телефону Зеленскому за день до встречи с Путиным в Сочи. В ходе разговора президент Украины спросил о проведении саммита между Украиной и Россией.
Зеленский отметил, что его можно провести на уровне советников национальной безопасности. Как сообщили источники издания, Путин не проявил энтузиазма и резко раскритиковал Зеленского.
Угроза от российских войск на границе с Украиной
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 22 декабря сообщил, что возле украинской границы находятся больше 100 тысяч российских военных. Также он добавил, что чуть дальше рубежей находятся еще несколько десятков тысяч воинов страны-агрессора.
- Издание The New York Times 7 января 2022 опубликовало новую карту возможного наступления российских войск. На ней Украина оцеплена с 3 сторон.
- В то же время, по информации этого же издания, Россия перемещает вертолеты к границе с Украиной. Между тем передвижение российских войск замедлилось.
- Уже 11 января Россия начала проводить военные учения со стрельбами в приграничных районах с Украиной. К ним она привлекла около 3 тысяч военных и тяжелую технику.
- Кроме того, 12 января расследователи сообщили, что Россия перебрасывает военных и технику из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы. Они предположили, что технику подвезут к российским силам, сосредоточенным возле границ Украины.