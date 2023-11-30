"Понимает много аргументов": премьер Польши поддержал протестующих на границе
Источник:PAP
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал требования польских перевозчиков по возобновлению системы разрешений для въезжающих в ЕС украинских водителей. Он отметил, что понимает "многие аргументы" протестующих.
По словам польского премьера, старая система хорошо работала. Именно поэтому он решительно поддерживает ее восстановление.
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Моравецкий подчеркнул, что крайне важно, чтобы министр инфраструктуры получил соответствующие директивы во время Совета министров ЕС по инфраструктуре. Целью этих директив должен быть возврат к предыдущей системе.
Наша делегация в Киеве договорилась об определенных изменениях, которые могут привести к тому, что пустят пустые возвращающиеся из-за границы грузовики, что хотя бы в определенной степени уменьшит пробки и протесты,
– отметил Моравецкий.
Отметим, что среди требований протестующих есть восстановление разрешительной системы для украинских перевозчиков, пересекающих границу с ЕС.
Ранее Матеуш Моравецкий заявлял, что правительство Польши потребует от ЕС расторгнуть соглашение с Украиной, которое было отменено согласно соглашению между Евросоюзом и Украиной от 1 июля 2022 года.
Чего требуют польские перевозчики
6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать пограничные переходы из Украины.
У блокировщиков есть 6 требований:
- возврат разрешений для украинских перевозчиков;
- ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);
- запрет регистрации в Польше компаний с капиталом за пределами ЕС;
- получение доступа к украинской системе "Шлях";
- отдельные очереди для машин из ЕС в системе "ЄЧерга";
- выделение отдельных очередей для пустых авто.