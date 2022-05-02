Премьер Венгрии Орбан загремел в базу "Миротворца"
Источник:"Миротворец"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был внесен в базу данных "Миротворца". Одной из причин стал его отказ пропускать оружие в Украину через территорию своего государства.
"Миротворец" опубликовал информацию о "преступлениях" венгерского премьера против Украины со ссылками на информационные источники.
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В базе данных указано, что Орбан является "помощником российских военных преступников и соучастником преступлений властей России против Украины". Там также говорится о его "участии в актах гуманитарной агрессии против украинского государства".
Орбан единственный в ЕС отказывается пропускать через территорию своей страны оружие для Украины и выступает против отказа от российского газа даже в долгосрочной перспективе.
– говорится на сайте "Миротворца".
Напомним, что в апреле Орбан получил право на четвертый срок подряд после того, как его права партия "Фидес" собрала больше всего голосов во время парламентских выборов в Венгрии.
Позиция Орбана по поводу войны в Украине: что известно
- Позиция премьер-министра Венгрии относительно войны России в Украине неоднозначная, так как политик подыгрывает Владимиру Путину.
- В частности, Орбан соглашается платить за российский газ в рублях. Также в Венгрии заявили, что не поддержат никакие санкции против российской нефти и газа.
- Венгерский премьер поставил под сомнение зверства российской армии в Буче. Он требовал, чтобы Украина предоставила доказательства того, что трупы гражданских на улицах не являются постановкой.
- В телефонном разговоре с Путиным в апреле Орбан предложил провести в Будапеште переговоры с Владимиром Зеленским.
- Власти Венгрии заявили об отказе предоставить Украине свою территорию для снабжения оружием, объясняя это тем, что "безопасность венгерского народа является первоочередной".
- После победы на парламентских выборах Орбан назвал Владимира Зеленского одним из своих "оппонентов".
Орбан попал в базу "Миротворца": смотрите видео