В Израиле будет новый "старый" премьер, который против помощи Украине: кто победил на выборах
Источник:Jerusalem Post
Центральная избирательная комиссия Израиля завершила подсчет голосов на выборах в Кнессет, парламентом страны. Новым премьером станет политик, который до 2021 года возглавлял правительство 12 лет.
Соответствующую информацию вечером 3 ноября сообщила глава Центральной избирательной комиссии Израиля Орли Адас. По ее данным, блок экс-премьера набрал большинство голосов в парламенте.
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На выборах в Израиле победил блок Нетаньяху
Блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 места в Кнессете,
– заявила Адас.
Следует отметить, что для большинства необходимо 61 место. По данным Центральной избирательной комиссии Израиля, голоса распределили между собой:
- "Ликуд" – 32 мандата;
- "Еш Атид" – 24;
- "Религиозный сионизм" – 14;
- "Национальное единство" – 12;
- ШОС – 11;
- "Ехадут ха-Тора" – 7;
- "Наш дом Израиль" – 6;
- РООМ – 5;
- "Ходаш-Тоаль"– 5;
- "Авода" – 4.
Такой результат позволит Нетаньягу создать коалицию, ведь всего в парламенте 120 мест. Уже известно, что 32 места получила непосредственно партия экс-премьера "Ликуда", еще 32 вместе его союзники: "Религиозный сионизм", ШАС и "Яхадут ха-Тора".
Нынешний премьер уже поздравил Нетаньяху
Нынешний премьер Израиля Яир Лапид уже поздравил экс-премьера Биньямина Нетаниягу с победой на внеочередных парламентских выборах.
Израиль выше любых политических соображений, и я желаю Нетаньяху успеха ради народа Израиля и нашего государства,
– заявил Лапид.
Он также рассказал, что уже проинструктировал все подразделения офиса Премьер-министра подготовиться к передаче власти.
Что известно о позиции Нетаньяху по отношению к Украине
- Израиль не предоставляет Украине оружие, однако страна заявляла о передаче Киеву разведданных об иранских дронах-камикадзе.
- В октябре 2022 года экс-премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что считает нынешнюю политику Израиля в отношении украинско-российской войны "благоразумной".
- Тогда политик выступил против поставок оружия нашему государству. Причиной назвал то, что переданная Украине военная техника может попасть в Иран. С этой страной у Иерусалима давний конфликт.
- Однако заместитель Директора Центра восточных исследований Сергей Данилов рассказал, что у Нетаньяху действительно тесные отношения с Владимиром Путиным. Ведь с ним экс-чиновник встречался гораздо чаще, чем с лидером Соединенных Штатов.
- Комментируя возвращение Нетаньяху, политолог Андрей Вигиринский написал, что в социально-економической повестке дня Израиля нет Украины. Подробнее о влиянии выборов на помощь Украине читайте по ссылке.
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