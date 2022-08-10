Преподавателя предмета "Я люблю Украину" будут судить за оправдание российской агрессии
Источник:Сумская областная прокуратура
Заведующую одним из учебных заведений города Глухов на Сумщине будут судить. Она оправдывала российскую агрессию и преступления оккупантов против Украины.
Обвинительный акт относительно указанного лица утвержден и направлен в суд. В настоящее время обвиняемая уже уволена с должности.
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Отрицала агрессию россии против Украины
По данным следствия, учительница, преподававшая предмет "Я люблю Украину", признавала правомерными действия оккупантов, в частности, отрицала, что российские военные убивают, насилуют и пытают украинцев. Это она делала для того, чтобы склонить подчиненных к своей пророссийской позиции.
Обвиняемая утверждала, что преступления россиян искусственно созданы и преувеличиваются украинскими СМИ и вообще они являются "постановкой". Также женщина, злоупотребляя своим служебным положением, завладела компьютерной техникой, полученной в служебное пользование.
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Что еще известно о предателях Украины: коротко
- СБУ разоблачила российских агентов, распространявших через интернет дезинформацию о ситуации на фронте. Также они призвали граждан приобщаться к рядам оккупантов . Злоумышленники разрабатывали провокационные листовки в поддержку агрессора и распространяли их на прифронтовых территориях. Такая задача им давала минобороны россии.
- В Николаеве завершился комендантский час продолжительностью в 2 суток, введенный для выявления коллаборантов и предателей . Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что раскроет детали принятых мер после публикации официальной информации органами силовых структур. Однако он подчеркнул, что удовлетворен эффективностью действий правоохранителей.
- Служба безопасности Украины установила личности всех предателей , которые присоединились к созданному агрессором "главному управлению МВС в Запорожской области". Известно, что уже семнадцати коллаборантам уже объявили о подозрении.
- Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо решил покинуть "должность" и пошел на больничный. В Министерстве внутренних дел заявили, что он находится в тяжелом состоянии после отравления . Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что бывший гауляйтер находится в медикаментозной коме в больнице, вероятно, в Москве. Состояние предателя не улучшилось.
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