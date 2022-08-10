Преподавателя предмета "Я люблю Украину" будут судить за оправдание российской агрессии

Заведующую одним из учебных заведений города Глухов на Сумщине будут судить. Она оправдывала российскую агрессию и преступления оккупантов против Украины.

Обвинительный акт относительно указанного лица утвержден и направлен в суд. В настоящее время обвиняемая уже уволена с должности.

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Отрицала агрессию россии против Украины

По данным следствия, учительница, преподававшая предмет "Я люблю Украину", признавала правомерными действия оккупантов, в частности, отрицала, что российские военные убивают, насилуют и пытают украинцев. Это она делала для того, чтобы склонить подчиненных к своей пророссийской позиции.

Обвиняемая утверждала, что преступления россиян искусственно созданы и преувеличиваются украинскими СМИ и вообще они являются "постановкой". Также женщина, злоупотребляя своим служебным положением, завладела компьютерной техникой, полученной в служебное пользование.

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Что еще известно о предателях Украины: коротко

СБУ разоблачила российских агентов, распространявших через интернет дезинформацию о ситуации на фронте. Также они призвали граждан приобщаться к рядам оккупантов . Злоумышленники разрабатывали провокационные листовки в поддержку агрессора и распространяли их на прифронтовых территориях. Такая задача им давала минобороны россии.

В Николаеве завершился комендантский час продолжительностью в 2 суток, введенный для выявления коллаборантов и предателей . Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что раскроет детали принятых мер после публикации официальной информации органами силовых структур. Однако он подчеркнул, что удовлетворен эффективностью действий правоохранителей.

Служба безопасности Украины установила личности всех предателей , которые присоединились к созданному агрессором "главному управлению МВС в Запорожской области". Известно, что уже семнадцати коллаборантам уже объявили о подозрении.

Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо решил покинуть "должность" и пошел на больничный. В Министерстве внутренних дел заявили, что он находится в тяжелом состоянии после отравления . Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что бывший гауляйтер находится в медикаментозной коме в больнице, вероятно, в Москве. Состояние предателя не улучшилось.

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