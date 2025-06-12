Есть позитивные новости: главные заявления с пресс-конференции Зеленского и Писториуса

Сегодня, 12 июня, министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили совместное изготовление оружия и продолжение военной помощи от Германии.

Об этом 24 Каналу рассказала ведущая Дарья Трунова, отметив, что Германия готова поставлять системы ПВО еще несколько лет в Украину и может выделить большую сумму военной помощи. Президент Украины также сообщил, чего наша страна ожидает на предстоящем саммите G7.

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Главные заявления с пресс-конференции Зеленского и Писториуса

По словам ведущей, Зеленский прежде всего во время встречи поблагодарил за уже оказанную помощь Украине от Германии. Президент и министр обороны говорили о совместном производстве оружия и в Украине, и в Германии – страна-партнер готова инвестировать свои средства в разработку дальнобойных дронов и баллистики.

Германия также продолжит поставлять нам системы ПВО в течение 3 лет, даже если будет объявлено перемирие.

Мы благодарны за увеличение финансирования таких вещей, а также за ПВО. Это не означает, что 3 года будет продолжаться война. Однако нашу землю и покой наших людей надо защищать качественными системами,

– подчеркнул Зеленский.

Писториус заявил, что дополнительная помощь от Германии в этом году может достичь 9 миллиардов евро, часть из этих денег будет выделена на финансирование проектов изготовления дальнобойного оружия. Однако относительно поставки ракет TAURUS сказал, что этот вопрос пока не обсуждается.

Президент Украины также сообщил, что сейчас наша страна продолжает отстаивать свою позицию по усилению санкций против России, главную роль в этом решении играет именно Дональд Трамп. Эту тему обсудят на саммите G7, который будет проходить с 15 по 17 июня.

"Кроме того, будет тема о поддержке Украины, и третье – нам нужно уже думать и принимать решения по финансированию восстановления нашего государства. Во время войны страна также должна жить", – сказал он.

Трунова добавила, что, по словам Зеленского, законопроект Линдси Грэма относительно санкций против России (а также всех стран, которые покупают энергоносители у страны-агрессора) координируется с европейцами, что является положительным сигналом.