Жесткий контроль, дезинформация, требование платить за все: главные заявления пленных из Китая
Пленные граждане КНР, которых захватили в плен Вооруженные Силы Украины, дали 14 апреля пресс-конференцию. 24 Канал собрал основные тезисы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное и Укринформ.
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Что рассказали китайские пленные на пресс-конференции 14 апреля
Добавим, что ранее китайские военные подтвердили свое участие в войне против Украины. Ими командовали россияне.
По словам Чжана, в первый день в учебном лагере у него забрали телефон. Пришлось тратить собственные средства, деньги брали за зарядные устройства и тому подобное. Если отказывался платить, угрожали. Все документы были на русском. Коммуникация была с помощью жестов, показывали знаками, что нам нужно делать. Дали карту, на которую получил сумму в 200 тысяч рублей, но я не мог этой картой пользоваться. Периодически россияне забирали карту, чтобы тратить деньги на топливо, на павербанки, В КНР пропагандируют "дружественное отношение к России". Любая информация – о победах России. В китайских соцсетях можно увидеть людей в форме, рекламу. В Китае престижно быть в армии, поэтому кто-то может захотеть пойти в армию в другой стране. Оккупанты вербуют иностранцев в армию через посредников. Людям предлагают работу, не связанную со службой. Чжан говорит, что сначала отказывался участвовать в боевых действиях, потому что хотел быть реабилитологом. Но впоследствии его отправили на фронт. Ван заявил, что ему сначала предлагали работать строителем. Информацию о контракте с ВС РФ от него скрывали. Россияне не привели детали относительно обязанностей по контракту и не указали, какое вознаграждение тот получит. Рекрутер привез китайцев к месту сбора в России. Там уже было около 20 иностранцев. Скорее всего, это были граждане Средней Азии, Ганы, Ирака. Когда Ван искал работу, то наткнулся в тиктоке на очень качественно снятые видео с рекламой вступления в российскую армию. Оба не были военными. Чжан в гражданской жизни работал пожарным-спасателем, а Ван потерял работу из-за ковида и искал, как заработать.
Как россияне относились к китайцам
– заявил Чжан.
Почему китайцы повелись на российскую пропаганду
Россияне скрывают информацию от рекрутов
Кто еще воюет против Украины
Как россияне вербуют иностранцев в армию
Как китайцы попали на войну против Украины
По словам Чжана, в первый день в учебном лагере у него забрали телефон.
Пришлось тратить собственные средства, деньги брали за зарядные устройства и тому подобное. Если отказывался платить, угрожали.
Все документы были на русском. Коммуникация была с помощью жестов, показывали знаками, что нам нужно делать. Дали карту, на которую получил сумму в 200 тысяч рублей, но я не мог этой картой пользоваться. Периодически россияне забирали карту, чтобы тратить деньги на топливо, на павербанки,
В КНР пропагандируют "дружественное отношение к России".
Любая информация – о победах России. В китайских соцсетях можно увидеть людей в форме, рекламу. В Китае престижно быть в армии, поэтому кто-то может захотеть пойти в армию в другой стране.
Оккупанты вербуют иностранцев в армию через посредников. Людям предлагают работу, не связанную со службой.
Чжан говорит, что сначала отказывался участвовать в боевых действиях, потому что хотел быть реабилитологом. Но впоследствии его отправили на фронт.
Ван заявил, что ему сначала предлагали работать строителем. Информацию о контракте с ВС РФ от него скрывали. Россияне не привели детали относительно обязанностей по контракту и не указали, какое вознаграждение тот получит.
Рекрутер привез китайцев к месту сбора в России. Там уже было около 20 иностранцев. Скорее всего, это были граждане Средней Азии, Ганы, Ирака.
Когда Ван искал работу, то наткнулся в тиктоке на очень качественно снятые видео с рекламой вступления в российскую армию.
Оба не были военными. Чжан в гражданской жизни работал пожарным-спасателем, а Ван потерял работу из-за ковида и искал, как заработать.