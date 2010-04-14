Жесткий контроль, дезинформация, требование платить за все: главные заявления пленных из Китая

Пленные граждане КНР, которых захватили в плен Вооруженные Силы Украины, дали 14 апреля пресс-конференцию. 24 Канал собрал основные тезисы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное и Укринформ.

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Что рассказали китайские пленные на пресс-конференции 14 апреля

Добавим, что ранее китайские военные подтвердили свое участие в войне против Украины. Ими командовали россияне.