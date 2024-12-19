Началась Прямая линия Путина: главные заявления российского президента

Российский президент Владимир Путин начал свою крупнейшую конференцию за год. Он затронет ряд важных тем и ответит на вопросы журналистов.

Владимир Путин начал пресс-конференцию. Трансляцию ведут пропагандистские каналы, передает 24 Канал.

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