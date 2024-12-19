Началась Прямая линия Путина: главные заявления российского президента
Российский президент Владимир Путин начал свою крупнейшую конференцию за год. Он затронет ряд важных тем и ответит на вопросы журналистов.
Владимир Путин начал пресс-конференцию. Трансляцию ведут пропагандистские каналы, передает 24 Канал.
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Путин планирует встретиться с Асадом. До начала войны, по его словам, в городе проживало 430-470 тысяч человек. Мариуполю уделяем много внимания. Там три с лишним тысячи домов многоквартирных, Он цинично отметил, что будут новые дома, где люди смогут купить дома в ипотеку. Путин считает, что Россия сможет восстановить все оккупированные территории, которые пострадали в результате боевых действий. Российский президент забыл, что их не нужно было бы восстанавливать, если бы их не разрушили российские удары. Также он отметил, что эти регионы имеют большой потенциал к развитию. Российский президент в очередной раз высказался о том, что в Украине есть много тех, кто мечтает "избавить свою страну от нацистского режима". он в который раз повторил этот пропагандистский тезис. Путин убежден, что ему есть с кем говорить "на Украине". Путин отметил, что это "современное оружие", но все, что делается – опирается на другие разработки. Он также снова отрицал, что это модифицированная межконтинентальная ракета. Он также сказал, что "Орешник" нельзя сбить. Надо напомнить, что ранее он так высказывался о "Кинжалах", которые Украина сейчас успешно перехватывает. Владимир Путин пообещал это исправить. Сказал. что для него это "неожиданная информация", однако он "понимает, о чем речь". Путин отказался называть конкретную дату, когда Курскую область "освободят". Он считает, что украинским войскам "не было смысла" заходить в этот регион. Путин решил умолчать, что именно Россия начала полномасштабную войну против нашего государства. Он также отметил, что все разрушения будут восстановлены. Владимир Путин ответил на вопрос о так называемой "СВО", то есть полномасштабной войне в Украине. По его словам, движение идет "по всей линии фронта". он сказал, что российские военные "возвращают" территорию квадратными метрами. Путин также сказал, что способности российской армии растут. Иронично, что после этого он начал говорить о бригаде, которая работает в Курской области против украинских военных. Российский президент настаивает, что санкции имеют влияние, но не такое сильное, они не являются ключевыми. Владимир Путин сказал, что экономика России стабильна. Вероятно, он не в курсе о ситуации с российским рублем. Он также заявил о росте экономики в России за этот год. По его словам, экономика России вышла на первое место в Европе. Он заявил о том, что экономика европейских стран не растет. В этом году российский президент соединил пресс-конференцию и прямую линию с народом. Это вторая прямая линия после начала полномасштабной войны. В прошлом году он отвечал на вопросы в течение 4 часов. Путин начал говорить о том, что россиянам "скучно, когда все стабильно", поэтому нужна "движуха". Прямая линия Владимира Путина: смотрите трансляцию
В Мариуполь вернулись 300 тысяч человек, – Путин
– сказал российский президент.
Там много наших, – Путин об Украине
Путин о "Орешнике"
Российские военные в Курской области не получают выплат
Когда "освободят" Курскую область
Путин сказал, "стала ли ближе победа"
Путин о санкциях
Экономика России – первая в Европе, – Путин
Началась Прямая линия Путина
Путин планирует встретиться с Асадом.
До начала войны, по его словам, в городе проживало 430-470 тысяч человек.
Мариуполю уделяем много внимания. Там три с лишним тысячи домов многоквартирных,
Он цинично отметил, что будут новые дома, где люди смогут купить дома в ипотеку.
Путин считает, что Россия сможет восстановить все оккупированные территории, которые пострадали в результате боевых действий.
Российский президент забыл, что их не нужно было бы восстанавливать, если бы их не разрушили российские удары.
Также он отметил, что эти регионы имеют большой потенциал к развитию.
Российский президент в очередной раз высказался о том, что в Украине есть много тех, кто мечтает "избавить свою страну от нацистского режима". он в который раз повторил этот пропагандистский тезис.
Путин убежден, что ему есть с кем говорить "на Украине".
Путин отметил, что это "современное оружие", но все, что делается – опирается на другие разработки.
Он также снова отрицал, что это модифицированная межконтинентальная ракета.
Он также сказал, что "Орешник" нельзя сбить. Надо напомнить, что ранее он так высказывался о "Кинжалах", которые Украина сейчас успешно перехватывает.
Владимир Путин пообещал это исправить. Сказал. что для него это "неожиданная информация", однако он "понимает, о чем речь".
Путин отказался называть конкретную дату, когда Курскую область "освободят". Он считает, что украинским войскам "не было смысла" заходить в этот регион. Путин решил умолчать, что именно Россия начала полномасштабную войну против нашего государства.
Он также отметил, что все разрушения будут восстановлены.
Владимир Путин ответил на вопрос о так называемой "СВО", то есть полномасштабной войне в Украине.
По его словам, движение идет "по всей линии фронта". он сказал, что российские военные "возвращают" территорию квадратными метрами.
Путин также сказал, что способности российской армии растут. Иронично, что после этого он начал говорить о бригаде, которая работает в Курской области против украинских военных.
Российский президент настаивает, что санкции имеют влияние, но не такое сильное, они не являются ключевыми.
Владимир Путин сказал, что экономика России стабильна. Вероятно, он не в курсе о ситуации с российским рублем.
Он также заявил о росте экономики в России за этот год.
По его словам, экономика России вышла на первое место в Европе. Он заявил о том, что экономика европейских стран не растет.
В этом году российский президент соединил пресс-конференцию и прямую линию с народом. Это вторая прямая линия после начала полномасштабной войны.
В прошлом году он отвечал на вопросы в течение 4 часов.
Путин начал говорить о том, что россиянам "скучно, когда все стабильно", поэтому нужна "движуха".
Прямая линия Владимира Путина: смотрите трансляцию