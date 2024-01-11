Россия и на процент не думает заканчивать эту войну миром: Зеленский объяснил суть оккупантов

Владимир Зеленский посетил Литву, Латвию и Эстонию. Президент Украины дал пресс-конференцию по итогам зарубежных визитов.

Владимир Зеленский во время общения с журналистами назвал ситуацию на фронте очень сложной. Россия накапливает войска, а Украина нуждается в вооружении, в том числе большем количестве систем ПВО.

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Зеленский объяснил всю суть России

Президент дал понять, что оккупантам не нужен мир с Украиной.

Их (россиян – 24 Канал) задача – мир? Нет. Поверьте, не то что 50 на 50, одного процента у них нет мыслей, чтобы закончилась война и был мир,

– объяснил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что мир – это не план российских оккупантов. Он предположил, что Россия может мобилизовать еще 300 000 зэков. Президент напомнил, как страна-агрессорка привлекала вагнеровцев и осужденных к штурмам Бахмута. При этом россияне убивали своих же солдат, если они бежали.

Президент также напомнил, что Россия мобилизует мужчин, в том числе молодых, на временно оккупированных территориях Украины. Как объяснил Зеленский, этих людей и своих зэков Москва не считает. По его словам, главная цель оккупантов состоит в том, чтобы идти вперед и делать так, чтобы меньше трупов возвращалось в Россию во избежание общественного резонанса.

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