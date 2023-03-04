"Русская народная республика": спикер Белого дома эпически оговорился

Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер эпически назвала страну-агрессорку "Русской Народной Республикой". Произошло это во время выступления перед журналистами.

Это хорошо видно на записи, доступной на ютуб-канале американской администрации.

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Завершая выступление перед представителями медиа, она рассказала о планах президента США Джо Байдена встретиться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По ее словам, политики будут обсуждать вызовы международной безопасности, в том числе те, что Соединенным Штатам и Европе "бросила Российская Народная Республика". В то же время, никто из присутствующих не исправил ошибку Жан-Пьер.

Байден встретится в Вашингтоне с Урсулой фон дер Ляйен для обсуждения ужесточения санкций против Китая. Как заявила Жан-Пьер, во время встречи политики обсудят решение создаваемых КНР проблем. По ее словам, поездка фон дер Ляйен в столицу США запланирована на 10 марта.

Возможно, уже на следующем брифинге от Белого дома мы увидим карту с детализацией, какие именно области еще целой России, они видят в составе молодой "республики".

Страну-агрессорку назвали "Русской народной республикой": смотрите видео

Добавим, что на днях Владимир Путин впервые заговорил о грядущем распаде России и разделение народа на отдельные нации. Однако таким тезисом диктатор не признает свое поражение, а пытается найти рычаги влияния на сознание россиян.