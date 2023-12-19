Зеленский проводит большую пресс-конференцию: главные тезисы

Владимир Зеленский 19 декабря проводит большую пресс-конференцию. Во время нее Президент Украины подводит итоги 2023 года.

Проведение пресс-конференции анонсировали 18 декабря. О главных тезисах и заявлениях Владимира Зеленского сообщает 24 Канал.

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18:57, 19 декабря Уменьшение помощи от Запада Это повлияло на южную операцию в этом году, Украина не контролирует небо и не имеет достаточной амуниции. "Мы найдем выход, но нам нужна поддержка. Мы работаем над этим", – сказал президент. 18:54, 19 декабря Относительно поддержки от США "Я нашел понимание с президентом Байденом и сенаторами. Мы встречались с обеими партиями – посмотрим". 18:49, 19 декабря Россия не добилась никакого результата за 2023 год, а Запад помогает Они так и не вышли на админграницы восточных областей. Я уверен, что Соединенные Штаты Америки нас не предадут и что то, о чем мы договорились с США, будет выполнено полностью. Что касается Европейского союза – ну большие ставки были, играли все

на больших ставках. Мы достигли одной победы по Евросоюзу, по 50 миллиардов. Я уверен, мы этого уже добились. Первые полтора миллиарда, я думаю, будут на этой неделе,

– говорит Зеленский. 18:12, 19 декабря Все вопросы должны найти ответ у военного руководства Должна быть диджитализация. Если 440 тысяч+, то кто заслуживает права на отдых?

– говорит президент. Это чувствительные вопросы, мы не можем потерять стойкость, но должна быть справедливость. Мобилизация в таком формате будет стоить дополнительные 500 миллиардов гривен. Откуда взять эти деньги – должен ответить Кабмин. 18:09, 19 декабря Военные просят мобилизовать дополнительные 450-500 тысяч человек Это вопросы людей, справедливости, обороноспособности и финансов. Что будет с миллионной армией, теми, кто на фронте уже два года?

– говорит президент. В законопроекте пока нет демобилизации. Мы не можем потерять наших людей, но если говорим о дополнительных силах – должна быть конкретика. 18:08, 19 декабря ПВО усиливается Это происходит благодаря партнерам Украины и команде президента. Есть несколько новых пакетов, в частности, несколько новых Patriot будут защищать Украину зимой. 18:06, 19 декабря Победа Украины на Черном море – часть южной операции Зеленский поблагодарил СБУ, ГУР МО, ВМС и всех причастных. "Мы заставили Россию уйти из наших территориальных вод – это серьезное достижение", – сказал он. 18:05, 19 декабря "Мы боремся за будущее" Президент отметил исторический опыт Украины – начало переговоров с ЕС. 18:03, 19 декабря Зеленский поблагодарил народ Украины А также всем, кто поддерживает нас.

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