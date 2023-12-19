Зеленский проводит большую пресс-конференцию: главные тезисы

19 декабря 2023, 18:03
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Владимир Зеленский 19 декабря проводит большую пресс-конференцию. Во время нее Президент Украины подводит итоги 2023 года.

Проведение пресс-конференции анонсировали 18 декабря. О главных тезисах и заявлениях Владимира Зеленского сообщает 24 Канал.

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18:57, 19 декабря

Уменьшение помощи от Запада

Это повлияло на южную операцию в этом году, Украина не контролирует небо и не имеет достаточной амуниции.

"Мы найдем выход, но нам нужна поддержка. Мы работаем над этим", – сказал президент.

18:54, 19 декабря

Относительно поддержки от США

"Я нашел понимание с президентом Байденом и сенаторами. Мы встречались с обеими партиями – посмотрим".

18:49, 19 декабря

Россия не добилась никакого результата за 2023 год, а Запад помогает

Они так и не вышли на админграницы восточных областей.

Я уверен, что Соединенные Штаты Америки нас не предадут и что то, о чем мы договорились с США, будет выполнено полностью. Что касается Европейского союза – ну большие ставки были, играли все
на больших ставках. Мы достигли одной победы по Евросоюзу, по 50 миллиардов. Я уверен, мы этого уже добились. Первые полтора миллиарда, я думаю, будут на этой неделе,
– говорит Зеленский.

18:12, 19 декабря

Все вопросы должны найти ответ у военного руководства

Должна быть диджитализация.

Если 440 тысяч+, то кто заслуживает права на отдых?
– говорит президент.

Это чувствительные вопросы, мы не можем потерять стойкость, но должна быть справедливость.

Мобилизация в таком формате будет стоить дополнительные 500 миллиардов гривен. Откуда взять эти деньги – должен ответить Кабмин.

18:09, 19 декабря

Военные просят мобилизовать дополнительные 450-500 тысяч человек

Это вопросы людей, справедливости, обороноспособности и финансов.

Что будет с миллионной армией, теми, кто на фронте уже два года?
– говорит президент.

В законопроекте пока нет демобилизации. Мы не можем потерять наших людей, но если говорим о дополнительных силах – должна быть конкретика.

18:08, 19 декабря

ПВО усиливается

Это происходит благодаря партнерам Украины и команде президента.

Есть несколько новых пакетов, в частности, несколько новых Patriot будут защищать Украину зимой.

18:06, 19 декабря

Победа Украины на Черном море – часть южной операции

Зеленский поблагодарил СБУ, ГУР МО, ВМС и всех причастных.

"Мы заставили Россию уйти из наших территориальных вод – это серьезное достижение", – сказал он.

18:05, 19 декабря

"Мы боремся за будущее"

Президент отметил исторический опыт Украины – начало переговоров с ЕС.

18:03, 19 декабря

Зеленский поблагодарил народ Украины

А также всем, кто поддерживает нас.

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Автор: Анжеліка Байбак