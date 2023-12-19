Зеленский проводит большую пресс-конференцию: главные тезисы
Владимир Зеленский 19 декабря проводит большую пресс-конференцию. Во время нее Президент Украины подводит итоги 2023 года.
Проведение пресс-конференции анонсировали 18 декабря. О главных тезисах и заявлениях Владимира Зеленского сообщает 24 Канал.
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Это повлияло на южную операцию в этом году, Украина не контролирует небо и не имеет достаточной амуниции. "Мы найдем выход, но нам нужна поддержка. Мы работаем над этим", – сказал президент. "Я нашел понимание с президентом Байденом и сенаторами. Мы встречались с обеими партиями – посмотрим". Они так и не вышли на админграницы восточных областей. Я уверен, что Соединенные Штаты Америки нас не предадут и что то, о чем мы договорились с США, будет выполнено полностью. Что касается Европейского союза – ну большие ставки были, играли все Должна быть диджитализация. Если 440 тысяч+, то кто заслуживает права на отдых? Это чувствительные вопросы, мы не можем потерять стойкость, но должна быть справедливость. Мобилизация в таком формате будет стоить дополнительные 500 миллиардов гривен. Откуда взять эти деньги – должен ответить Кабмин. Это вопросы людей, справедливости, обороноспособности и финансов. Что будет с миллионной армией, теми, кто на фронте уже два года? В законопроекте пока нет демобилизации. Мы не можем потерять наших людей, но если говорим о дополнительных силах – должна быть конкретика. Это происходит благодаря партнерам Украины и команде президента. Есть несколько новых пакетов, в частности, несколько новых Patriot будут защищать Украину зимой. Зеленский поблагодарил СБУ, ГУР МО, ВМС и всех причастных. "Мы заставили Россию уйти из наших территориальных вод – это серьезное достижение", – сказал он. Президент отметил исторический опыт Украины – начало переговоров с ЕС. А также всем, кто поддерживает нас.
Уменьшение помощи от Запада
Относительно поддержки от США
Россия не добилась никакого результата за 2023 год, а Запад помогает
на больших ставках. Мы достигли одной победы по Евросоюзу, по 50 миллиардов. Я уверен, мы этого уже добились. Первые полтора миллиарда, я думаю, будут на этой неделе,
– говорит Зеленский.
Все вопросы должны найти ответ у военного руководства
– говорит президент.
Военные просят мобилизовать дополнительные 450-500 тысяч человек
– говорит президент.
ПВО усиливается
Победа Украины на Черном море – часть южной операции
"Мы боремся за будущее"
Зеленский поблагодарил народ Украины
Это повлияло на южную операцию в этом году, Украина не контролирует небо и не имеет достаточной амуниции.
"Мы найдем выход, но нам нужна поддержка. Мы работаем над этим", – сказал президент.
"Я нашел понимание с президентом Байденом и сенаторами. Мы встречались с обеими партиями – посмотрим".
Они так и не вышли на админграницы восточных областей.
Я уверен, что Соединенные Штаты Америки нас не предадут и что то, о чем мы договорились с США, будет выполнено полностью. Что касается Европейского союза – ну большие ставки были, играли все
Должна быть диджитализация.
Если 440 тысяч+, то кто заслуживает права на отдых?
Это чувствительные вопросы, мы не можем потерять стойкость, но должна быть справедливость.
Мобилизация в таком формате будет стоить дополнительные 500 миллиардов гривен. Откуда взять эти деньги – должен ответить Кабмин.
Это вопросы людей, справедливости, обороноспособности и финансов.
Что будет с миллионной армией, теми, кто на фронте уже два года?
В законопроекте пока нет демобилизации. Мы не можем потерять наших людей, но если говорим о дополнительных силах – должна быть конкретика.
Это происходит благодаря партнерам Украины и команде президента.
Есть несколько новых пакетов, в частности, несколько новых Patriot будут защищать Украину зимой.
Зеленский поблагодарил СБУ, ГУР МО, ВМС и всех причастных.
"Мы заставили Россию уйти из наших территориальных вод – это серьезное достижение", – сказал он.
Президент отметил исторический опыт Украины – начало переговоров с ЕС.
А также всем, кто поддерживает нас.
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