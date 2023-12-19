Есть о чем отчитываться, – политолог допустил основные вопросы пресс-конференции Зеленского

Владимир Зеленский 19 декабря проведет итоговую пресс-конференцию. За год к Президенту Украины собралось немало вопросов от общества, поэтому, очевидно, будет о чем поговорить.

До Рождественских праздников и окончания 2023 года остаются считанные недели, поэтому сейчас приемлемое время для такого мероприятия. Об этом 24 Каналу сказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что ни президенту, ни Вооруженным Силам Украины сегодня не до празднований.

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Почему выбрали именно такое время

Владимир Путин провел свою так называемую "прямую линию" 14 декабря. Однако подстраиваться или пытаться конкурировать с российским диктатором в информационном плане – нет смысла. Следовательно, не стоит связывать пресс-конференцию Зеленского с событиями в России.

В середине декабря у президента был очень насыщенный график. Речь идет о ряде зарубежных визитов: Аргентина, США, страны Европейского Союза. Состоялось особенно важное событие, связанное с заседанием Европейского Совета 14 – 15 декабря.

Думаю, решение о проведении пресс-конференции, возможно, и готовилось, но когда возникла определенная информационная пауза, тогда ее решили провести,

– сказал Владимир Фесенко.

Дальше Украине есть над чем работать, ведь надо концентрироваться на фронте, организовывать сопротивление наступлению России. Важные задачи также есть внутри страны. К примеру, вопросы энергетики, бюджета.

Сейчас есть о чем отчитываться, в частности, об успехах украинской дипломатии, о решении Евросоюза начать переговоры с Украиной относительно членства. Они стартуют в следующем году, но политическое решение уже приняли,

– подчеркнул политолог.

Визиты Зеленского в разные страны дали свой результат. Украина получила пакеты финансовой поддержки в разных формах: от МВФ, Всемирного банка, от отдельных европейских государств. Все это оказывает существенную помощь на ближайшее время.

Думаю, Евросоюз также примет решение о стратегической поддержке Украины на 50 миллиардов евро к 2024 году. Фактически этот вопрос решили благодаря активной дипломатии,

– подчеркнул Фесенко.

О чем могут спросить Зеленского

Зарубежные поездки президента будут темой обсуждения на пресс-конференции. Следует отметить, что визиты также проводил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Они касались нашего сотрудничества с американской оборонной индустрией. Также в США работал целый ряд украинских парламентариев.

По словам Фесенко, миграционный кризис – это внутренняя проблема США, но сразу после ее разрешения конгрессмены могут проголосовать за поддержку Украины. Поэтому есть о чем говорить и рассказывать.

Предполагаю, что ряд вопросов будет о внутренних проблемах политического характера, конфликтно-скандальных ситуациях. Думаю, слишком рано к нам возвращаются вопросы внутренней политики, но если общество об этом говорит, то президента также об этом спросят,

– заметил политолог.

Естественно, главной темой будет ситуация на фронте. На эти вопросы Зеленский должен отвечать, ведь он Верховный Главнокомандующий. Поэтому поводов для проведения пресс-конференции много. Далеко не все они положительные, поэтому разговор с представителями СМИ, а через них с обществом очень нужен.

"Украине не хватает военных ресурсов, в частности артиллерийских снарядов. Очень тяжело, когда у врага большое преимущество. Есть проблема с мобилизацией, в этом отношении продолжаются активные дискуссии. Также ряд непродуманных заявлений от некоторых парламентариев, которые вредят общей ситуации. Поэтому нам есть что обсуждать ", – подытожил Владимир Фесенко.

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