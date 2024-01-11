Нам нужно быть готовыми к нападению России, – президент Эстонии объяснил недейственность "перемирия"

Президент Эстонии выразил все, что думает о "перемирии" с Россией во время ее полномасштабного вторжения в Украину. Он объяснил, почему эту тему иногда поднимают на Западе.

Президент Эстонии Алар Карис сообщил, что на неформальных встречах в кулуарах поднимают тему "перемирия" с Россией, чтобы узнать настроения. Об этом он сказал на общей пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Таллине, которая транслировалась в эфире телемарафона.

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Что Карис думает о "перемирии" с Россией

Президент Эстонии дал понять, что его государство солидарно с официальной позицией Украины.

Но наш ответ такой же, какой дал президент Зеленский: мир будет тогда, когда Украина победит в войне,

– объяснил Карис.

Он отметил, что давление насчет переговоров не достигнет успеха, пока среди союзников Киева сохраняется единство. Эстонский лидер подчеркнул, что некоторым странам нельзя позволить разрушить это единство. По его словам, есть группы интересов, которые пытаются это делать.

Карис также напомнил, что попытки договориться с агрессорами в разных войнах уже были. В качестве примера он привел Тартуский мирный договор между Советской Россией и Эстонией. По его словам, это привело к тому, что Запад оказался не готов к новой войне.

Нам нужно быть готовыми к нападению (России – 24 Канал) постоянно. Нам нужно готовиться к тому, чтобы защищать себя.

– сказал Карис.

Эстонский лидер подчеркнул, что желание агрессора нападать никуда не исчезло.

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