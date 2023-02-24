Хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие России, – Зеленский о риске Третьей мировой

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на возможное усиление поддержки России Китаем. Он заверил, что для него важно, чтобы этого не произошло.

Глава государства подчеркнул, что это может стать угрозой не только нашей стране, но и всему миру, информирует 24 Канал.

Право на предложения за Украиной

Владимир Зеленский подчеркнул, что субъектом и зачинателем любых мирных инициатив может быть только государство, на территории которого происходит война. В свою очередь Украина сделала свое предложение, озвучив "формулу мира".

"Мне кажется, что это был взгляд Китая и важный сигнал, что они собираются участвовать в этой тематике", – отметил он.

По словам президента Украины, все зависит от дальнейших действий властей Китая.

Угроза Третьей мировой войны

Владимир Зеленский выразил надежду, что Китай будет на стороне справедливого мира, а это значит на нашей стороне.

"Скажу вам откровенно, для меня это важно. Я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие в Россию", – отметил глава Украины.

Он подчеркнул, что для него это пункт №1, так что сделает все возможное, чтобы этого не допустить.

Лучше там, где сейчас Китай, чем в объятиях с Российской Федерацией. Потому что это нечестно, несправедливо. И это, если честно, будет Третья мировая,

– сосредоточил внимание Зеленский.

По его мнению, Китай должен демонстрировать не только мнение, но и конкретные шаги. Зеленский объяснил, что для него самым важным остается уважение к территориальной целостности, а это значит выведение всех российских войск с нашей территории.

"Мирный план" Китая: реакция мира