Что-то никогда до меня не доходят, – Зеленский пошутил о подарках, которые получает
24 февраля 2023, 20:56Читати новину українською
Источник:24 канал
Люди из разных стран мира часто хотят передать подарки или другие памятные вещи Владимиру Зеленскому. Однако в основном они до него не доходят.
Президент Украины Владимир Зеленский пошутил о подарках от разных людей и чрезмерной, но правильной бдительности его охранников, информирует 24 Канал. Это произошло на пресс-конференции, которая состоялась 24 февраля – на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.
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Я получаю подарки из разных стран. Поэтому Сергей (имя телохранителя – 24 Канал) говорит, что вы увидите подарок после того, как мы его проверим. Мы отдадим. Но что-то никогда до меня не доходит,
– отметил Зеленский.
Прессконференция Зеленского 24 февраля: смотрите видео
Тезисы по пресс-конференции Зеленского на годовщину вторжения
- Президент Владимир Зеленский пообщался с журналистами на годовщину полномасштабного вторжения. Глава государства рассказал о борьбе против оккупантов, достижениях, потерях и дальнейших планах Украины.
- Зеленский убежден – если украинцы и партнеры будут оставаться объединенными ради не только побед Украины, но и побед ценностей, то Украину обязательно ожидает победа. Для этого у нас все есть.
- Зеленский назвал единственный вариант, как победить Россию. Надо всем очень тщательно работать.
- Главные тезисы по пресс-конференции Владимира Зеленского читайте по ссылке в материале 24 канала.