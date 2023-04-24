Песков прокомментировал заявления Пригожина о том, что его сын был боевиком ЧВК "Вагнера"
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что его сын Николай Песков был боевиком ЧВК.
Об этом пишут росСМИ. По словам Пескова, его сын "отслужил в вооруженных силах в свое время" и "сейчас он принял такое решение", передает 24 Канал.
Смотрите также "Житель Чебоксар": пропаганда откопала якобы интервью сына Пескова в рядах ЧВК "Вагнера"
Был ли сын Пескова на войне в Украине
Песков утверждает, что его сын "действительно участвовал" в войне.
"Далее я бы не хотел говорить", – сказал он.
Напомним, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин недавно заявил, что сын пресс-секретаря Дмитрия Пескова якобы был его наемником. Он утверждает, что Николай якобы был артиллеристом.
Пригожин также заявил, что Николай под другим именем служил в составе его подразделения в Луганске, где был заряжающим транспортно-заряжающей машины.
Противоречивые факты
- Пропагандистские издания даже показали фото, которое якобы должно стать подтверждением слов Пригожина. Однако на опубликованном фото ничего не понятно. Там изображен мужчина с закрытым лицом, стоящий среди руин.
- Основатель ЧВК "Вагнера" утверждает, что взял сына чиновника к себе по фальшивым документам, сменив фамилию, имя и отчество, однако причину этого он не объяснил.
- По словам Пригожина, никто из членов расчета "Урагана" не знал о том, что папа Николая является каким-то чиновником. Единственное, чем отличался Николай от всех – "знанием английского и умным видом".