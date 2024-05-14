Их жертвы – гражданские: в Волчанске оккупанты стреляют по мирному населению, исчезли волонтеры

Пограничный город Волчанск страдает от лап российских захватчиков. Дело доходит и до преступлений против гражданского населения и волонтеров.

На днях россияне усилили давление на Харьковском направлении, там ведутся активные бои. Однако, к сожалению, не обошлось и без преступлений российских захватчиков против мирного населения.

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Оккупанты в очередной раз шокируют цинизмом

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что российские захватчики в Волчанске уже охотятся на волонтеров и расстреливают гражданских.

По его словам, оккупанты отстрелили палец пенсионеру, едва не убили молодого парня. В то же время выясняют информацию о судьбе волонтеров, в которых стреляли россияне.

Мы давно поняли, кто они. Но эти случаи все равно шокируют. Пенсионер в Волчанске во время обстрелов и вражеских атак закрылся дома, к нему постучали российские военные, и не дожидаясь, пока откроет – начали расстреливать двери, отстрелили мужчине палец,

– рассказал он.

Чиновник говорит, что пока шли бои за город, двое волонтеров на собственной машине поехали в Волчанск, чтобы эвакуировать оттуда местную семью. Но до адреса они так и не доехали – исчезли.

Правоохранители по состоянию на сегодня расследуют это дело, однако, к сожалению, по предварительной информации и данным от свидетелей, ребят расстреляли российские военные. Один из них, вероятно, ранен, второй – не выжил.

Оккупанты стреляют по гражданским в Волчанске / Фото Сергея Болвина

Едва не убили молодого парня

Свидетелем военных преступлений, который также стал жертвой действий оккупантов, является 19-летний парень, который приехал в Волчанск на помощь бабушке, хотел вывезти родных. Пока собирали вещи, в дом ворвались вооруженные российские военные. Как сообщает Болвинов, парня раздели и бросили в подвал.

Он пытался бежать - тогда по нему открыли огонь, однако он чудом уцелел, россияне угрожали его убить и снова закрыли. Освободиться он смог только ночью, после того, как военные ушли из дома. Известно, что и парень, и его бабушка уже в безопасности, их эвакуировали.

Плотные обстрелы, атаки КАБами по обычным домам и настоящие зверства там, куда успели дойти, - "русский мир" активно посягает на Волчанск. Их жертвы – гражданские люди, которые просто хотят жить дома,

– добавил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Он также отметил, что следователи, криминалисты и все полицейские эвакуируют людей и расследуют военные преступления страны-агрессора, собирая все доказательства, не оставляя без внимания ни одного заявления.