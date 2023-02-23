Должны поставить эту нацию на место, – Подоляк сказал, что ждет россиян после поражения в войне

Представители путинского режима сетуют на то, что мир стал "русофобным". Но на самом деле мир концентрирует свое внимание на поддержке Украины, ставшей жертвой российской агрессии.

Об этом 24 Каналу рассказал Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента Украины. По его словам, современный мир положительно смотрит на вещи.

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Как отметил советник главы ОП, это Украине пока приходится концентрироваться на негативе – то есть на "минусировании" российских оккупантов.

Мы сделаем побольше в этом направлении "минусирования". Я считаю, чем меньше будет агрессивной орды, тем лучше для мира в целом,

– сказал Подоляк.

По его мнению, россияне будут приходить в себя после войны, потеряв огромное количество молодого мужского населения.

Россияне устроили празднование геноцида украинцев

Михаил Подоляк напомнил, что россияне любят устраивать праздники, поводом для которых является горе других. В частности, 22 февраля Владимир Путин провел большой концерт на стадионе "Лужники". Советник главы ОП подчеркнул, что это мероприятие – "фантастическая фиксация празднования геноцида населения другой страны".

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Украины Они согнали людей, которые со счастливыми лицами пляшут на костях и делают это публично. Говорят: "Да, мы пришли на чужую территорию, немотивированно. Мы там жестоко убиваем гражданское население. Мы их массово насилуем. Мы похищаем детей. Мы убили их родителей. И потом празднуем, потому что мы россияне".

Советник главы ОП подчеркнул, что это и есть "страна мертвых".

"Отмечаю, что это страна, которая в таком виде просто злом. Злом, которое должно в таком виде перестать существовать", – подчеркнул Подоляк.

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Железная граница с Россией

Он отметил, что речь не идет об исчезновении России в географическом плане.

Нам с вами должно быть безразлично, если у нас будет зафиксирована чудесная железная граница с зоной демилитаризации. Неважно (будет ли существовать Россия – 24 Канал), потому что мы будем в военном альянсе, будем иметь вообще другие инструменты влияния на Россию,

– сказал советник главы Офиса Президента.

Подоляк пояснил, что после судебных процессов над российской элитой жителей России будут сторониться во всем мире.

"Россияне вообще будут бояться поехать в Анталию "понежиться на пляже". Ведь их будут ненавидеть и при необходимости бить за классически российское поведение где угодно. Мы должны поставить эту нацию на место", – подчеркнул советник главы ОП.

Специальный трибунал для России

Он добавил, что российские оккупанты не просто совершают преступления против Украины, а еще и фиксируют это в прямом эфире. И это также станет предметом рассмотрения на специальном трибунале. Как рассказал Подоляк, сейчас уже есть 70 тысяч уголовных дел по конкретным эпизодам военных преступлений, в частности против гражданского населения

Над созданием специального трибунала для России сейчас работают рабочие группы, в которых участвуют представители 20 стран.

Мы придем к правильной формуле. Этот трибунал должен зафиксировать одно преступление – преступление агрессии. И оно достаточно просто фиксируется. Это Путин, выступающий на Совбезе России. Все участники Совбеза 22 февраля 2022 года четко сказали: "Да, мы будем заходить в Украину, на суверенную территорию, убивать там людей",

– отметил Подоляк.

Советник главы Офиса Президента добавил, что оккупанты сами зафиксировали конкретное преступление на телевидении. И его будет очень легко доказать в рамках судебной процедуры с последствиями для Путина и всех остальных.

Путин устроил концерт на стадионе "Лужники": коротко