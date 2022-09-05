Россиянам, расстрелявшим мужчину во время оккупации Гостомеля, объявили о подозрении
Источник:Офис Генпрокурора
Оккупантов, преступления которых шокируют не только украинцев, но и мир, успешно разыскивают правоохранительные органы Украины. Так, в сентябре заочно сообщили о подозрении двум российским военнослужащим.
Россиянам сообщили о подозрении по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Известно, что действовали они в Киевской области.
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Что известно о преступлениях российских военнослужащих
Как установило следствие, в марте 2022 года на территории Гостомельского приюта для животных оккупанты обустроили временный военный пункт. Там они разгружали и перемещали боеприпасы и заставляли это делать местное гражданское население. Конечно, украинцы сопротивлялись таким приказам.
Когда один из жителей отказался помогать захватчикам, оккупанты решили запугать его и отвели в лесопосадку вроде бы для расстрела. Однако он во второй раз отказался следовать указаниям россиян, за что был расстрелян.
Место преступления россиян / Фото Офиса Генпрокурора
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Громкие разоблачения военных преступников: последние новости
- В конце лета СБУ установила 3 российских военных, которые пытали и пытались убить мирного жителя во время временной оккупации Киевской области. Сегодня правоохранителям известно местонахождение россиян.
- Правоохранители разоблачили агентурную группу российской гру, которая корректировала ракетные удары по Запорожью. Один из участников уже задержан СБУ.
- Летом задержали, а 3 сентября приговорили к 15 годам лишения свободы предателя Украины. Злоумышленник, находясь на "должности" гранатометчика, активно участвовал в боевых действиях против подразделений АТО на Востоке. После начала полномасштабной войны в Украине он воевал против ВСУ и охранял для оккупантов захваченные мосты в Запорожье.
- Украинские следователи установили личность россиянина, который во время оккупации Киевщины в марте застрелил двух гражданских жителей в селе Мечта Бучанского района. Известно, что выстрелы были произведены в спину.
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