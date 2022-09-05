Россиянам, расстрелявшим мужчину во время оккупации Гостомеля, объявили о подозрении

Оккупантов, преступления которых шокируют не только украинцев, но и мир, успешно разыскивают правоохранительные органы Украины. Так, в сентябре заочно сообщили о подозрении двум российским военнослужащим.

Россиянам сообщили о подозрении по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Известно, что действовали они в Киевской области.

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Что известно о преступлениях российских военнослужащих

Как установило следствие, в марте 2022 года на территории Гостомельского приюта для животных оккупанты обустроили временный военный пункт. Там они разгружали и перемещали боеприпасы и заставляли это делать местное гражданское население. Конечно, украинцы сопротивлялись таким приказам.

Когда один из жителей отказался помогать захватчикам, оккупанты решили запугать его и отвели в лесопосадку вроде бы для расстрела. Однако он во второй раз отказался следовать указаниям россиян, за что был расстрелян.

Место преступления россиян / Фото Офиса Генпрокурора

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Громкие разоблачения военных преступников: последние новости

В конце лета СБУ установила 3 российских военных, которые пытали и пытались убить мирного жителя во время временной оккупации Киевской области. Сегодня правоохранителям известно местонахождение россиян.

Правоохранители разоблачили агентурную группу российской гру, которая корректировала ракетные удары по Запорожью. Один из участников уже задержан СБУ.

Летом задержали, а 3 сентября приговорили к 15 годам лишения свободы предателя Украины. Злоумышленник, находясь на "должности" гранатометчика, активно участвовал в боевых действиях против подразделений АТО на Востоке. После начала полномасштабной войны в Украине он воевал против ВСУ и охранял для оккупантов захваченные мосты в Запорожье.

Украинские следователи установили личность россиянина, который во время оккупации Киевщины в марте застрелил двух гражданских жителей в селе Мечта Бучанского района. Известно, что выстрелы были произведены в спину.

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