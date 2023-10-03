Путин выполняет 2 цели, – российская оппозиционерка об узниках в армии

Российские заключенные, которые вернулись после так называемого "СВО" и были помилованы, снова совершают новые, страшные преступления в своей стране. Потому Владимир Путин ищет способы, как с ними бороться.

Во время своего недавнего выступления Путин почтил память погибших заключенных и сказал, что они якобы очистились и начали жизнь сначала. Об этом 24 Каналу рассказала глава фонда "Русь сидящая", российская оппозиционерка Ольга Романова, заметив, что это совсем не правда.

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Узники для Путина – герои

Российский диктатор назвал бывших узников героями, но тогда возникает вопрос, кто эти люди, которые возвращаются после войны, а затем убивают детей, насилуют, торгуют наркотиками.

Мы узнаем только о том, что нельзя было скрыть, как, например, убийство 4-летней девочки, а преступлений действительно гораздо больше. Это (делают – 24 Канал) те же люди после войны. Это те люди, которых величает Путин,

– подчеркнула Ольга Романова.

Она напомнила, как на днях стало известно, что Путин наградил бывшего ветерана "СВО". Но сразу после награждения тот вернулся на оккупированную территорию и застрелил девушку. Именно такие "герои" в сегодняшней России.

"Это люди, которые не нашли себя внутри страны. Они не хотят и не умеют ничего делать. Они умеют только убивать", – сказала Романова.

Российская оппозиционерка объяснила, что делают с заключенными в России: смотрите видео

Интересна ситуация, когда так называемые ветераны "СВО" могут без экзаменов поступать в любые вузы России и бесплатно там учиться. Однако на такое предложение никто не согласился. По словам оппозиционерки, это лишь подтверждает, что учиться и работать заключенные не хотят, все стремятся вернуться назад и делать то, что умеют лучше – убивать.

Что ждет заключенных

Никто не предполагал, что Евгений Пригожин поругается с Сергеем Шойгу и выведет своих бойцов с фронта. Предполагалось, что все они там погибнут, но в конечном итоге заключенные оказались в России. Теперь стоит задача, что с ними делать.

Одним из вариантов есть росгвардия, куда их набирают и отправляют работать на оккупированные территории. Если вагнеровцы снова попадают за решетку, там они будут пользоваться популярностью, поэтому им сразу же предложат подписать новые контракты.

Вагнеровцы очень хотят на фронт, у них всех есть подписанные контракты. Они ведь ничего не могут делать, поэтому это их единственный способ заработать деньги,

– подчеркнула Романова.

Более того, Путин хочет отправить на фронт не только заключенных, но и всю маргинальную часть общества.

"Путину уже не нужно столько народу. Пенсионеры, дети, образование, детские сады – все это только оттягивает деньги. Поэтому война – идеальный способ и преступников положить под нож, и резко сократить население, которое Путину не нужно", – отметила российская оппозиционерка.

Преступления российских заключенных: что известно