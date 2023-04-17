Недаром запаниковал: политтехнолог объяснил, как на Пригожина повлияют доказательства его преступлений

Доказательства преступлений главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина существенно повлияют на его репутацию. После публикации на Западе могут серьезно за него взяться.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, публикация свидетельств о преступления вагнеровцев, которые они совершили по приказу Пригожина, может ударить по его возможностям.

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Вполне возможно, что Пригожин будет обвиняться в преступлениях против человечности. Со временем Международный уголовный суд также выдаст ордер на его арест.

Не зря Пригожин "засуетился" в последнее время. Начал рассказывать, что нужно зафиксироваться на оккупированных территориях. Он прекрасно понимает, что сейчас за него займутся серьезно. Это может создать проблемы для него. Не в России, а там, где вагнеровцы имеют свои бизнес-интересы,

– отметил Тизенгаузен.

Вагнеровцы занимаются преступной деятельностью и в Африке, и на Ближнем Востоке. Если Запад серьезно возьмется за Пригожина, это существенно повредит логистически-финансовые цепочки его группировки.

Какое будущее Пригожина может быть у России

Как отметил Тизенгаузен, Пригожин будет официальным террористом. Хотя сейчас тот абсолютно целится в послевоенную Россию. Он пытается построить политическую карьеру, ведь вообще не интегрирован в "российскую политическую сеть". У него нет должности, территории и т.д.

Пригожин хочет захватить внимание разочаровавшегося в Путине 10-15% праворадикального населения России. Туда так же метит террорист Гиркин.

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Последние полгода Пригожин строил образ "героя Бахмута". Когда после контрнаступления они убегут, то тот образ, который Пригожин построил себе, не будет ни к чему привязан. Поэтому Пригожин также "засуетился". Но это ему не поможет. Верю, что он полностью ответит за свои преступления,

– подчеркнул Тизенгаузен.

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