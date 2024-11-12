В России на стенд "героев СВО" повесили портрет маньяка, изнасиловавшего и убившего мать троих детей

В городе Чебаркуль Челябинской области на стенд "героев СВО" повесили фото маньяка. Он в 2014 году изнасиловал и убил мать троих детей.

Ранее его помиловали, чтобы взять в российскую армию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Дениса Казанского.

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Новые российские "герои"

"Герой СВО", житель города Чебаркуль Челябинской области Денис Синицын в 2014 году был осужден за изнасилование и убийство матери троих детей.

Убийство он совершил особенно зверски. Свою жертву он пытал и выкалывал ей глаза. С началом войны его помиловали и взять в армию. Теперь он стал героем России.

Даже местные жители не довольны таким итогом. Они требуют снять фото убийцы с почетного стенда.

Денис Казанский добавляет, что возмущаться тут нечего, это и есть российская армия.

Так, теперь у вас только такие герои – уроды, мародеры, военные преступники, убийцы женщин и детей. Не надо рожу кривить – это ваша армия,

– добавил он.

Напомним, в Волгограде ранее осужденный российский военный убил своего товарища, спрятав тело в лифте своего же дома. Тот тоже был преступником, которого помиловали и взяли в армию.