Превращаем организации в штабы – "слуги" будут способствовать формированию сил терробороны

В "Слуге народа" заявили, что будут способствовать формированию сил территориальной обороны во всех регионах Украины. Такое поручение дали главам областных, а также городских организаций политсилы.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отметила, что Украина понимает все текущие риски и готова к любому сценарию развития ситуации.

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"Слуги" будут способствовать формированию сил терробороны

Шуляк подчеркнула, что украинцы чувствуют и ценят помощь партнеров и друзей со всего мира. В то же время она отметила, что рассчитывать стоит только на себя. "Мы способны остановить любую эскалацию в сторону Украины. Наши города и села – под надежной защитой", – заверила она.

По словам Шуляка, президент, правительство, Вооруженные силы, украинская дипломатия круглосуточно работают над тем, чтобы предотвратить угрозу. А если "Путин таки решит двинуться к нам – дать достойный отпор и защитить свободу и независимость страны".

Глава "слуг народа" рассказала, что партия не останется в стороне от этих событий. Она внесет вклад в общее дело защиты независимости и территориальной целостности Украины.

Мы сегодня фактически превращаем наши областные организации и местные центры в штабы содействия территориальной обороне и национальному сопротивлению,

– объяснила глава партии.

В поручении председателям областных, а также городских организаций политсилы предусмотрено

создание штабов для координации деятельности фракций партии в местных советах,

налаживание связи с руководителями зон и районов терробороны,

обеспечение работы колцентров партии,

разъяснение информации по организации ТрО,

организация сбора денег и волонтерской помощи,

местные депутаты должны проверить факт выделения и состояние помещений для терробороны,

провести внеочередные заседания сессий для решения нужд ТРО.

Кроме того, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко призвал ряд политических сил на местах не мешать скорейшему развертыванию терробороны.

Тероборона в Украине: что известно

В Украине 1 января 2022 вступил в силу закон о нацсопротивлении. Он предусматривает создание сил терробороны. Соответствующие бригады предусмотрены в каждом областном центре.

Командующий Сил Терробороны Юрий Галушкин рассказал, что чиновники уже назначены, определили также места дислокации сил. В каждой бригаде сформировано необходимое количество батальонов.

В разведке Минобороны заявили, что будут привлекать в подразделения терробороны, прежде всего, тех людей, которые прошли военную службу в рядах Вооруженных сил.

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