Превращают Мариуполь в гетто: россияне пытаются отправить мариупольцев из Херсона домой

Российские военные продолжают терроризировать мариупольцев, чей город за 3 месяца войны уничтожили до основания. Оккупанты развернули циничную кампанию по возвращению мариупольцев домой.

Цель кафиров – непонятная

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что так называемые оккупационные власти в Херсоне вместе с Росгвардией проводят мероприятия по возвращению мариупольцев домой в разрушенный город.

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Оккупанты устанавливают, где проживают мариупольцы, выехавшие из блокадного города и планируют возвращать их автобусами.

Устанавливают места компактного расселения и одиночного размещения. Формируют автобусы и будут направлять всех установленных мариупольцев домой,

– написал советник Вадима Бойченко.

Андрющенко призвал людей, чтобы те сообщали родным и близким, нашедшим временное укрытие в Херсоне, об опасности.

"Лучше на несколько дней поехать в окрестные населенные пункты до выяснения уровня угрозы", - отметил он.

Советник мэра Мариуполя заявил, что пока причина и цель таких действий российских оккупантов непонятны.

Продолжаем следить и фиксировать для полного анализа и прогноза. Но факт превращения Мариуполя в настоящее гетто для украинцев становится бесспорным,

– резюмировал он.

Что российские кафиры делают в Мариуполе

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