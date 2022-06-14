Превратили города и села в руины: ужасные фото последствий авиаудара россиян по Донетчине

Российские кафиры превращают Донетчину в руины. В ночь на 14 июня они нанесли мощный ракетный удар по региону.

К сожалению, один человек погиб. Захватчики полностью разрушили 3 дома, еще 29 – повреждены.

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Ужасные последствия ударов россиян

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко обнародовал фото с последствиями удара. Улица превратилась в руины, от некоторых построек не осталось и следа.

Техника и части мебели разбросаны вокруг. Спасатели разбирают завалы.

Разрушенные села Донбасса / Фото Донецкой ОВА:

Оккупанты убили пол тысячи гражданских

Кириленко рассказал, что 14 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: двоих в Новоукраинке и одного в Доброполье. Еще 4 человека получили ранения.

С 24 февраля от российских снарядов погибли уже более полутысячи гражданских в Донецкой области. При этом глава ОВА подчеркнул, что невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе. Поэтому на самом деле жертв может быть гораздо больше. Чиновник подчеркнул, что каждый военный преступник будет наказан.

Какая ситуация на Донбассе

В течение последнего месяца тяжелые бои идут в Луганской и Донецкой областях. Президент Владимир Зеленский 14 июня подчеркнул, что Донбасское направление – ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели. Потери там болезненны, но нужно держаться.

Самое сложное – в районе Северодонецка. Так, враг пытался штурмом взять город и попытался наступать на позиции украинских войск возле населенного пункта Метелкино, однако потерпел поражение.

В то же время на Донецком направлении российские кафиры перегруппировываются и усиливают группировку. Они пытаются оцепить подразделения украинских войск в районе Лисичанска, Привилегии, Северодонецка и Боровского.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили , что российские кафиры на Славянском направлении предприняли попытку штурма в Богородичном. Захватчики потерпели неудачу, поэтому отступили.

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив подчеркнул, что угроза атаки на Славянск выросла из-за нехватки боеприпасов для наших защитников.

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