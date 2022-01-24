Преждевременное решение, – в МИД рассказали о 4 странах, которые вызывают дипломатов

24 января 2022 , 22:37
Читати новину українською

Источник:

МИД Украины

В МИД рассказали, что в Украине есть 129 посольств, консульств и представительств международных организаций. Лишь 4 из них решили эвакуировать своих дипломатов.

МИД поблагодарил страны, которые "трезво оценивают ситуацию"

4 государства заявили, что эвакуируют членов семей и сотрудников посольств или разрешат им добровольно покинуть Украину. Речь идет о США, Великобритании, Австралии и Германии.

Читайте также Резников заявил, что ВСУ увеличили на 11 тысяч человек

Остальные государства, а также Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО считают, что нет достаточных причин для такого шага. Кстати, такой позиции придерживаются и те страны, посольства которых расположены в областях, граничащих с Россией.

Выражаем благодарность нашим международным партнерам, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам. Это – настоящее проявление солидарности с Украиной,
– подчеркнули в МИД.

В ведомстве добавили, что сейчас надо избегать шагов, которые могут быть использованы в информационном пространстве для усиления напряжения в обществе.

Что известно об эвакуации дипломатов

Это может вас заинтересовать – какие страны НАТО поддерживают Украину: видео

 

Автор: Софія Мінджоса