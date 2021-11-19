Президент Болгарии заявил, что Крым – "российский", а санкции – неэффективны
Источник:"Радио Свобода"
Румен Радев – болгарский президент, который хочет переизбраться на второй срок, – отличился циничным заявлением по Крыму. Политик заявил, что оккупированный полуостров якобы является российской территорией.
Скандальное заявление Радев сделал во время дебатов со своим главным оппонентом на пост президента – Анастасом Герджиковым. По словам главы Болгарии, санкции якобы являются неэффективными.
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Свою проокупантскую позицию Радев назвал прагматизмом во внешней политике.
Также политик заявил, что Болгарии якобы стоит сохранять прагматичную позицию в сторону официальной Москвы. Потому что страна-агрессор – якобы очень важный фактор в борьбе с глобальным терроризмом.
Отвечая на уточняющий вопрос о Крыме от своего оппонента, Радев заявил: "он сейчас российский".
Россия не может быть нашей моделью развития, но Россия не может быть нашим врагом,
– продолжил политик.
Позиция Герджикова
Представитель партии ГЕРБ Атанас Герджиков подчеркнул, что Крым – территория Украины. Политик также заявил, что санкции против России нельзя отменять, пока не урегулируют дело Крыма и вопрос прав человека в России.
Президентские выборы в Болгарии: последние новости
- Первый тур президентских выборов в Болгарии состоялся 14 ноября. На пост президента баллотировались 23 кандидата.
- Во второй тур вошли действующий президент Болгарии Румен Радев и Атанас Герджиков.
- Радев получил 49,42% голосов избирателей.
- Герджиков – 22,83% избирателей.
- Второй тур выборов состоится 21 ноября.