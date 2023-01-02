Президент Еврокомиссии пообщалась с Зеленским: выразила полную поддержку Украине

В новом 2023 году президент Еврокомиссии впервые совершила телефонный звонок к Владимиру Зеленскому. Урсула фон дер Ляен в очередной раз выразила поддержку Украине.

Однако отметим, что в начале декабря президент Еврокомиссии и глава правительства Италии пришли на премьеру русского "Бориса Годунова". Это событие вызвало большой резонанс в СМИ.

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Подробности телефонного разговора

По словам президентки, это был первый телефонный разговор нового года с Владимиром Зеленским. Фон дер Ляен выразила украинскому народу свою искреннюю поддержку и лучшие пожелания в 2023 году.

Также она напомнила об уже передаваемых Евросоюзом генераторах, оборудовании для обустройства временного убежища, школьных автобусах и т.д.

По словам фон дер Ляен, скоро Евросоюз начнет перечислять средства из согласованного пакета макрофинансовой помощи для Украины на 18 миллиардов евро – ежемесячными траншами.

ЕС поддерживает вас столько, сколько нужно. Мы поддерживаем вашу героическую борьбу за свободу и против жестокой агрессии,

– подчеркнула президентка.

Зеленский отреагировал на разговор с фон дер Ляен.

"Рад начать год с разговора с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Поблагодарил за неослабевающую поддержку со стороны ЕС", – написал глава государства.

По его словам, Украина ждет первый транш макрофина уже в январе, а также – первую партию энергосберегающих ламп, школьных автобусов, генераторов и модульных домов.

Напомним, что в ответ на систематические массированные ракетные атаки на Украину сразу 70 стран и институций со всего мира пообещали выделить более 1 миллиарда евро в помощь нашему государству. Эти средства будут направлены, чтобы помочь украинцам пережить суровую зиму.

Что предполагает новый пакет санкций от ЕС

Страны Евросоюза официально 16 декабря поддержали 9 пакет санкций против России из-за вторжения в Украину. Ранее в ЕС не могли прийти к согласию, поэтому принятие ограничений затягивали.

В девятый санкционный пакет вошли:

ограничение в отношении 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом;

запрещение экспорта в Россию двигателей для авиации, в частности для дронов;

отзыв лицензии на вещание у телеканалов НТВ/НТВ-Мир, Россия-1, РЕН ТВ и Первый канал;

санкции против энергетического и горнодобывающего секторов;

замораживание средств двух российских банков;

блокировка транзакций Всероссийского банка развития регионов;

запрет гражданам ЕС входить в руководство каких-либо государственных или подконтрольных государству компаний, организаций или органов, расположенных на территории России, начиная с 16 декабря 2022 года;

индивидуальные санкции (имена в уведомлении не приводятся).

Также в ЕС будет запрещено предоставлять России услуги в области рекламы, а также проводить по ее заказу маркетинговые исследования и соцопросы.

В сообщении Совета ЕС говорится, что Евросоюз одобрил размораживание активов российских граждан и компаний, занимающихся торговлей сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, в том числе пшеницы и удобрений.

Эти санкции снизят способность России производить новое и ремонтировать имеющееся оружие.