Президент Германии распустил Бундестаг: когда будут новые выборы

Днем 27 декабря стало известно, что Франк-Вальтер Штайнмайер распустил немецкий парламент. Достаточно быстро он объявил о своем решении насчет даты выборов в Бундестаг.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на dpa. Роспуск парламента не стал неожиданностью, ведь недавно в стране распалась правящая коалиция.

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Почему в Германии распустили парламент

По словам Штайнмайера, в Бундестаге должно быть надежное большинство и дееспособное правительство. Это камень в огород Олафа Шольца. Ведь 16 декабря парламент поддержал вотум недоверия канцлеру.

Внеочередные выборы в Бундестаг пройдут 23 февраля 2025 года. Дата была согласована с парламентскими лидерами социал-демократов Шольца (СДПГ) и консервативных христианских демократов (ХДС).

Штайнмайер проводил переговоры между лидерами парламентских групп и партий, чтобы выяснить, есть ли какой-то другой выход достичь стабильного большинства, кроме выборов. "Однако это никогда не казалось реалистичным вариантом", – отметили dpa.

Поэтому Штайнмайер заявил, что новые выборы – правильный путь вперед на благо страны, а "демократия работает даже в переходные времена".

В истории послевоенной Германии этот вотум недоверия Шольцу – шестой. После процедуры канцлер должен попросить президента распустить парламент, что Шольц и сделал. Закон регламентирует срок проведения досрочных выборов – в течение 60 дней.

Распавшуюся коалицию составляли три партии. Это Социал-демократическая (СДПГ), Свободная демократическая (СвДП) и "Союз 90/Зеленые". Их цвета, красный, желтый и зеленый, напоминают цвета светофора. Отсюда и название коалиции.

"В целом у них был общий курс в вопросах внешней политики и политики безопасности, однако в идеологическом наполнении партий оставались разногласия, которые касались прежде всего экономических вопросов", – отмечают журналисты.

Возглавить правительство Германии может Фридрих Мерц. Украина надеется, что он наконец сможет предоставить ракеты Taurus. Но его партия ХДС (которую ранее возглавляла Ангела Меркель) будет не единственной в правительстве. Поэтому конкретные шаги Мерца станут понятны только со временем.