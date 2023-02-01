Россия должна покинуть Южную Осетию и Абхазию после поражения в Украине, – президент Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия должна отказаться от почти 15-летней оккупации части территории ее страны. По ее словам, это должно произойти в рамках возможного мирного соглашения, которое положит конец войне Кремля в Украине.

По ее словам, Россия должна узнать, где проходят ее границы. Зурабишвили осуждает войну, которую начал кремлевский диктатор Владимир Путин.

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Россия должна покинуть Абхазию и Южную Осетию

Зурабишвили заявила, что грузинские вопросы должны быть на столе, ведь никто не должен думать, что эта война может быть решена без отступления России со всех оккупированных территорий. Призыв президента Грузии к возобновлению регионального порядка зависит от решающего поражения президента России в Украине, которое, по ее словам, быстро приближается.

Россия уже практически проиграла битвы, если не полностью войну,

– заявила Зурабишвили во время интервью в своей президентской резиденции, фасад которой украшен флагами Грузии и Украины.

В 2008 году во время войны с Грузией Россия отправила танки и войска в пределах 20 миль от Тбилиси. Позже Кремль признал два сепаратистских района – Абхазию и Южную Осетию – независимыми.

Это стало первым случаем одностороннего изменения границ государств, возникших после распада Советского Союза в 1991 году. С тех пор Россия разместила там свои войска, оккупировав около пятой части грузинской территории, остающейся международно признанной частью кавказской республики.

По словам президента, не требуя от России полного вывода войск в рамках условий капитуляции, "западный мир совершит еще одну большую ошибку – такую же большую, как в 2008 и 2014 годах".

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Данилов прокомментировал заявление президента Грузии

В эфире национального телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что следует понимать, что есть 2 части переломного момента в войне, сообщает 24 Канал. Первая – переломный момент наступил, когда украинцы 24 февраля 2022 года дали достойный отпор россиянам.

"Это был наш внутренний момент. Это было очень важно, что все общество было сплоченным и продолжает таким быть, несмотря на то, что некоторые подонки имеют большое желание на этом зарабатывать", – отметил секретарь СНБО.

Вторая часть – военная, которая обязательно будет в пользу Украины.

Мы выиграем. Единственное, что мир довольно странный. Вот сегодня я услышал заявление президента Грузии, которая считает, что мы, когда будем подписывать с Россией какие-то мирные соглашения – ну, что-то намечтала себе – мы должны включить туда Абхазию, мы должны включить туда ту часть Грузии, которую Российская Федерация оккупировала в 2008 году,

– добавил Данилов.

По словам секретаря СНБО, когда он выступал в начале марта и призвал братьев-грузинов помочь украинцам и совместно нанести России поражение, то Грузия тогда, в лице того же правительства, что и сейчас, отмолчалась.

"Более того, сделала такое замечание, мол, чего я лезу в их дела. А сейчас они хотят прицепиться к нашей победе и считать, что так нужно, Ну, может, так и нужно, но для этого надо по-человечески относиться к нашим гражданам. Я хочу напомнить, что гражданин нашей страны Михеил Саакашвили на сегодня находится в тюрьме", – подчеркнул Данилов.

Он подытожил, что грузинские власти должны были бы иметь хоть какое-то уважение и:

не держать Саакашвили в тех условиях, в которых он сейчас находится,

не издеваться,

не делать то, что они делают, а отпустить в Киев.

"И вот такие заявления – не сопоставимы. Я не знаю, в каком мире они живут. С одной стороны они хотят, чтоб мы нашей кровью вернули им земли, а с другой стороны они издеваются над нашими гражданами. Недопустимые вещи", – подытожил Данилов.

Что известно о решении Грузии не давать Украине оружие

Правительство Грузии отказывается помогать Украине. Временно поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил, что Киев обращался к Тбилиси с просьбой предоставить не только ЗРК "Бук", которые в 2008 году страна получила от Украины, но и комплексы Javelin.

США одобрили передачу своего оружия и предложили Тбилиси заменить комплексы более новыми, но в Грузии категорически от этого отказались. Касьянов отмечал, что между Украиной и Грузией остаются разногласия относительно: