Где разбился самолет президента Ирана Ибрагима Раиси: показываем место авиакатастрофы на карте

Иранский президент Ибрагим Раиси 19 мая попал в авиакатастрофу. Смерть главы Ирана уже подтвердили официальные СМИ.

Стоит отметить, что вертолет с Раиси попал в авиакатастрофу, летя из Азербайджана. Где расположено место катастрофы с президентом Ирана – читайте в материале 24 Канала.

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Катастрофа произошла на границе Ирана с Азербайджаном

По данным иранских журналистов, стало известно, что Раиси посетил Азербайджан 19 мая утром. Во время своего визита он принял участие в торжественном открытии новой дамбы вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Это уже третья дамба, построенная обеими странами на реке Арас.

В результате трагического инцидента вертолет, на борту которого находился Раиси, разбился вблизи города Джольфа во время полета в Тебриз. Иранское государственное телевидение описало инцидент как "жесткую посадку", в то время, как правительственные источники предположили, что авария произошла во время полета над горной и лесистой местностью.

По данным СМИ, причиной авиакатастрофы стали плохие погодные условия. Кроме того, правительство Ирана сообщило, что один вертолет из колонны из трех испытал трудности, тогда как другие два успешно приземлились в Тебризе.

Уже утром 20 мая стало известно, что вертолет Раиси был обнаружен в 30 километрах от села Тавил, в провинции Восточный Азербайджан в Иране. По предварительным данным, вертолет упал на гору и вспыхнул, воздушное судно было обнаружено практически полностью сгоревшим.

Где расположено село Тавил, возле которого погиб президент Ирана Раиси: смотрите на карте

Обломки вертолета нашли благодаря турецкому беспилотнику. Никто из пассажиров экипажа не выжил.

В Иране подтвердили смерть Ибрагима Раиси