Покинул Кремль: президент Ирана решил не ждать опоздавшего на встречу Путина, – СМИ

Накануне, 17 января, с визитом в Москву прибыл президент Ирана. Российский диктатор опоздал на встречу почти на час, впрочем, Масуд Пезешкиян решил не ждать Путина в Кремле.

Об этом пишет Iran International со ссылкой на источники, сообщает 24 Канал.

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Президент Ирана решил не ждать Путина

По данным издания, президент Ирана с делегацией около часа ждали встречи с кремлевским диктатором. Им предложили или подождать в холле, или вернуться, мол, Путин еще не готов.

Однако Пезешкян решил покинуть Кремль под предводительством молитвы. Позже он вернулся.

Кстати, российский диктатор регулярно опаздывает на встречу с мировыми лидерами. Журналисты отметили, что это считается психологической тактикой бывшего оперативника КГБ.

Лидеры Японии, Монголии и Израиля были вынуждены ждать до 3 часов. В 2003 году Путин заставил королеву Елизавету II ждать почти 15 минут. В 2012 – на 40 минут опоздал на встречу с тогдашним президентом США Бараком Обамой. В 2014 году Ангела Меркель ждала Путина более 4 часов.

"Аналитики считают, что Путин стремится выбить из колеи своих коллег и получить преимущество на переговорах с помощью этого шага, который в основном применялся с лидерами, не благосклонными к Москве", – отметило издание.