Президент Ирана Раиси погиб в авиакатастрофе

20 мая 2024, 07:01
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Ибрагим Раиси, иранский президент, попал в авиакатастрофу на вертолете, когда улетал из Азербайджана. Сначала СМИ, а затем официальные источники начали писать о его смерти.

В воскресенье, 19 мая, сообщили о падении вертолета, на котором был глава Ирана. Долгое время не могли найти авиасудно, в частности из-за плохой погоды. Однако и сначала стало очевидным, что шансов на спасение у экипажа было немного.

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Гибель президента Ирана

Собственно, первым полуофициальное информационное агентство правительства Ирана Mehr заявило утром 20 мая, что президент Раиси попал в авиакатастрофу и "принял мученическую смерть", когда "выполнял свой долг перед народом Ирана".

Вертолет с президентом Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хусейном Амиром-Абдуллахианом разбился в густом лесу на востоке Азербайджана. Объявили, что все пассажиры вертолета погибли,
– написали журналисты.

Менее чем через час вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщение о гибели президента Раиси и его делегации из 8 человек во время крушения вертолета. Об этом он написал в соцсети X, ранее известной как Twitter.

Мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернемся,
– отметил чиновник, намекая на смерть Раиси.

Более широкий контекст

  • Поисковые работы продолжались всю ночь и под утро 20 мая, ведь было сложно найти место аварии из-за погодных условий – густой туман и сильный холод. Вероятно, турецкий беспилотник Akinci обнаружил источник тепла – собственно, обломки вертолета.
  • Кроме того, к поисковой операции привлекли вертолет Cougar, который оснащен специальными приборами ночного видения. Соответствующую информацию подавало агентство Anadolu Agency. Было очевидным, что вертолет с Раиси разбился.
  • Издание CNN отмечает, что эта авария произошла в особенно трудный момент на Ближнем Востоке. После обострения ситуации в Секторе Газа осенью 2023 года теневая война между Ираном и Израилем, которая длилась десятилетия, вышла на новый уровень.
  • Аналитики вспоминают, что в апреле 2024 года Иран совершил беспрецедентный беспилотный и ракетный удар по Израилю – первое в истории прямое нападение на страну. Сделал он это в ответ на смертоносный израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске.
  • Остается наблюдать за тем, как будут разворачиваться события в Иране после смерти президента. Институт изучения войны считает, что это будет иметь серьезные и долгосрочные последствия для режима. Хотя и на полную дестабилизацию режима надеяться не стоит.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак