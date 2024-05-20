Президент Ирана Раиси погиб в авиакатастрофе

Ибрагим Раиси, иранский президент, попал в авиакатастрофу на вертолете, когда улетал из Азербайджана. Сначала СМИ, а затем официальные источники начали писать о его смерти.

В воскресенье, 19 мая, сообщили о падении вертолета, на котором был глава Ирана. Долгое время не могли найти авиасудно, в частности из-за плохой погоды. Однако и сначала стало очевидным, что шансов на спасение у экипажа было немного.

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Гибель президента Ирана

Собственно, первым полуофициальное информационное агентство правительства Ирана Mehr заявило утром 20 мая, что президент Раиси попал в авиакатастрофу и "принял мученическую смерть", когда "выполнял свой долг перед народом Ирана".

Вертолет с президентом Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хусейном Амиром-Абдуллахианом разбился в густом лесу на востоке Азербайджана. Объявили, что все пассажиры вертолета погибли,

– написали журналисты.

Менее чем через час вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщение о гибели президента Раиси и его делегации из 8 человек во время крушения вертолета. Об этом он написал в соцсети X, ранее известной как Twitter.

Мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернемся,

– отметил чиновник, намекая на смерть Раиси.

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