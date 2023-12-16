Нельзя игнорировать: президент Италии заявил о "фрагментированной мировой войне"

Президент Италии прокомментировал происходящие в мире войны. Политик отметил, что больше других регионов нашей планеты находятся в более нестабильном состоянии, чем в прошлом.

Серджо Маттарелла на совещании с послами Италии 15 декабря заявил, что в прошлом году он завершал обращение к послам надеждой на восстановление справедливого мира для Украины. Однако этого, к сожалению, не произошло.

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Что сказал президент Италии о войнах в мире

Итальянский лидер сказал, что из-за переворота ценностей, вызванного атакой на правила международного сообщества, агрессия против стабильности и мира имела негативные последствия во всех областях земного шара.

В частности, Серджо Маттарелла сказал о нападении террористической группировки ХАМАС на Израиль, кризисе в африканском регионе Сахель и Судане и других кризисных регионах и странах, где нет активных боевых действий (например, Афганистан).

Ситуацию в Газе руководство ООН охарактеризовало как "апокалиптическую", и остатки территорий, находящихся под властью Палестинской национальной администрации, также находятся в тисках тяжелых страданий из-за насилия, которому подвергаются люди,

– заявил политик.

Он отметил, что в Европе война Москвы против Украины продолжает причинять невыразимые страдания гражданскому населению и иметь драматические последствия во всем мире.

Серджо Маттарелла сказал, что беспокоит вред, причиненный планете вирусами или природными катастрофами, но мы должны понимать, что самый большой опасность происходит от плачевного поведения некоторых правительств, военизированных формирований и террористических групп.

В этом контексте президент Италии отметил, что невозможно не признать прозорливость понтифика Франциска, который 10 лет назад впервые заговорил о "фрагментированной мировой войне".

Это предупреждение, актуальное сейчас как никогда, нельзя игнорировать, оно призывает к более осознанному прочтению реальности. Эти фрагменты войны, по сути, рискуют создать ложную перспективу, обмануть нашу способность к анализу и пониманию,

– заявил Маттарелла.

Он добавил, что мировые учреждения нуждаются в обновлении и укреплении – от Организации Объединенных Наций до Всемирной торговой организации, от Всемирной организации здравоохранения до режима контроля над ядерным оружием.

"Мы все расплачиваемся за их недостатки", – заметил итальянский президент.