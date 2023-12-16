Серджо Маттарелла на нараді з послами Італії 15 грудня заявив, що торік він завершував звернення до послів надією на відновлення справедливого миру для України. Проте цього, на жаль, не відбулось.

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Що сказав президент Італії про війни у світі

Італійський лідер сказав, що через переворот цінностей, спричинений атакою на правила міжнародного співтовариства, агресія проти стабільності та миру мала негативні наслідки в усіх областях земної кулі.

Зокрема, Серджо Маттарелла сказав про напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль, кризи в африканському регіоні Сахель та Судані та інші кризові регіони й країни, де немає активних бойових дій (наприклад, Афганістан).

Ситуацію в Газі керівництво ООН схарактеризувало як "апокаліптичну", і залишки територій, що перебувають під владою Палестинської національної адміністрації, також перебувають у лещатах важких страждань через насильство, якому піддаються люди,

– заявив політик.

Він зауважив, що в Європі війна Москви проти України продовжує заподіювати невимовні страждання цивільному населенню і мати драматичні наслідки в усьому світі.

Серджо Маттарелла сказав, що турбує шкода, яку завдають планеті віруси або природні катастрофи, та ми маємо розуміти, що найбільша небезпека походить від жалюгідної поведінки деяких урядів, воєнізованих формувань і терористичних груп.

У цьому контексті президент Італії зауважив, що неможливо не визнати прозорливість Понтифіка Франциска, який 10 років тому вперше заговорив про "фрагментовану світову війну".

Це попередження, актуальне зараз як ніколи, не можна ігнорувати, воно закликає до більш усвідомленого прочитання реальності. Ці фрагменти війни, по суті, ризикують створити хибну перспективу, обдурити нашу здатність до аналізу та розуміння,

– заявив Маттарелла.

Він додав, що світові інституції потребують оновлення та зміцнення – від Організації Об'єднаних Націй до Світової організації торгівлі, від Всесвітньої організації охорони здоров'я до режиму контролю над ядерною зброєю.

"Ми всі розплачуємося за їхні недоліки", – зауважив італійський президент.

Зверніть увагу! На початку грудня координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що якщо Росію не зупинити, то Путін не покине своїх імперіалістських планів. За його словами, у майбутньому Росія може напасти на східний фланг НАТО, якщо США та світ припинять підтримувати Україну.