Президент Казахстана заявил, что из моргов кто-то похищает тела "иностранных боевиков"
Источник:трансляция телеканала "Хабар 24"
Тела "боевиков" якобы воруют из моргов. Чтобы не было доказательств их участия в беспорядках в Казахстане.
Такое заявление 10 января сделал президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Это произошло во время совещания глав стран ОДКБ – Организации Договора коллективной безопасности.
Мнение к теме Россия берет все больший контроль над Казахстаном, – Чалый
Власти Казахстана обвиняют в мародерствах "зарубежных боевиков", но доказательства "будут потом"
На совещании глав стран Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев:
- Еще раз повторил тезис, что участие в протестах в стране принимали "боевики из-за границы".
- И даже пообещал "вскоре предоставить доказательства".
Пока же доказательств Токаев не предоставил. Вероятным объяснением этого стало его другое заявление: "террористы известного происхождения" похищают из казахских моргов тела других "боевиков".
Уверенно заявляю о непосредственном участии зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников,
– сказал он.
И добавил, что это так "боевики" следы заметают.К слову об "следах". 9 января в Казахстане показали видео, где мужчина "признается", что ему заплатили за участие в протестах. Но очень быстро выяснилось, что этот мужчина – известный джазовый музыкант Викрам Рузахунов, и в Казахстан он летал давать концерт. После огласки в СМИ, к счастью, Рузахунова отпустиили.
Последние важные новости о ситуации в Казахстане:
- В Кремле назвали официальное количество "миротворцев" ОДКБ в Казахстане.
- В Казахстане оценили сумму ущерба бизнесу от массовых беспорядков.
- Министерство иностранных дел Украины впервые отреагировало на события в Казахстане.
О последствиях протестов в Казахстане – смотрите видео