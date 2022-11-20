Изолированный Путин заманил в Москву президента Кубы: россияне устроили цирк в аэропорту
Кремлевский диктатор Владимир Путин находится в изоляции из-за войны против Украины. Путина игнорируют мировые лидеры, из-за чего ему пришлось заманивать в Москву президента Кубы.
Лидер Кубы Мигель Диас-Канель вечером 19 ноября прибыл в Москву, пишет 24 канал. Кубинский президент решил совершить официальный визит в Москву.
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Президента Кубы встретил оркестр
Борт президента приземлился в аэропорту Внуково-2. В программе визита кубинского лидера запланированы переговоры с Владимиром Путиным, а также участие в открытии памятника кубинскому революционеру Фиделю Кастро.
Как президент Кубы прибыл в Москву: видео
Кубинский лидер прилетел в Москву рейсом венесуэльских авиалиний Conviasa. Его встретил российский военный оркестр, который исполнил гимн Кубы и России.
Как Путин находится в изоляции
- После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, кремлевский диктатор Путин оказался в изоляции. По вопросам двусторонних отношений в Москву приезжал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, чтобы договориться о газе.
- Другие политики, в частности канцлер Австрии, глава МАГАТЭ и генсек ООН, совершали визит в Россию из-за войны в Украине.
- Обиженный на весь мир Путин игнорирует международные саммиты. В частности, диктатор пропустил саммит G20 на Бали, а его прихвостень Сергей Лавров позорно сбежал со встречи, поскольку в это время Россия массированно обстреливала Украину.
- Премьер Британии Риши Сунак, выступая на закрытом заседании G20 на Бали, подверг критике отсутствие на саммите Владимира Путина. Он заявил, что российская армия должна уйти из Украины и прекратить варварскую войну против нашего государства.
- Отметим, что на Бали Лавров попал в больницу. Вероятно, именно под действием какого-то лекарства он и наговорил чепуху о том, что якобы Украина "затягивает конфликт". Кроме того, глава МИД России отверг предложения Украины относительно мира.
- Как известно, президент Владимир Зеленский на Бали объявил формулу мира, которая предусматривает 10 пунктов. Ключевые предложения Украины подразумевают, что Россия должна вывести свои войска и прекратить боевые действия.
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