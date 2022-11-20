Изолированный Путин заманил в Москву президента Кубы: россияне устроили цирк в аэропорту

Кремлевский диктатор Владимир Путин находится в изоляции из-за войны против Украины. Путина игнорируют мировые лидеры, из-за чего ему пришлось заманивать в Москву президента Кубы.

Лидер Кубы Мигель Диас-Канель вечером 19 ноября прибыл в Москву, пишет 24 канал. Кубинский президент решил совершить официальный визит в Москву.

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Президента Кубы встретил оркестр

Борт президента приземлился в аэропорту Внуково-2. В программе визита кубинского лидера запланированы переговоры с Владимиром Путиным, а также участие в открытии памятника кубинскому революционеру Фиделю Кастро.

Как президент Кубы прибыл в Москву: видео

Кубинский лидер прилетел в Москву рейсом венесуэльских авиалиний Conviasa. Его встретил российский военный оркестр, который исполнил гимн Кубы и России.

Как Путин находится в изоляции

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, кремлевский диктатор Путин оказался в изоляции. По вопросам двусторонних отношений в Москву приезжал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, чтобы договориться о газе.

Другие политики, в частности канцлер Австрии, глава МАГАТЭ и генсек ООН, совершали визит в Россию из-за войны в Украине.

Обиженный на весь мир Путин игнорирует международные саммиты. В частности, диктатор пропустил саммит G20 на Бали, а его прихвостень Сергей Лавров позорно сбежал со встречи, поскольку в это время Россия массированно обстреливала Украину.

Премьер Британии Риши Сунак, выступая на закрытом заседании G20 на Бали, подверг критике отсутствие на саммите Владимира Путина. Он заявил, что российская армия должна уйти из Украины и прекратить варварскую войну против нашего государства.

Отметим, что на Бали Лавров попал в больницу. Вероятно, именно под действием какого-то лекарства он и наговорил чепуху о том, что якобы Украина "затягивает конфликт". Кроме того, глава МИД России отверг предложения Украины относительно мира.

Как известно, президент Владимир Зеленский на Бали объявил формулу мира, которая предусматривает 10 пунктов. Ключевые предложения Украины подразумевают, что Россия должна вывести свои войска и прекратить боевые действия.

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