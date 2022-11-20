Лідер Куби Мігель Діас-Канель ввечері 19 листопада прибув до Москви, пише 24 канал. Кубинський президент вирішив здійснити офіційний візит у Москву.

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Президента Куби зустрів оркестр

Борт президента приземлився в аеропорту Внуково-2. У програмі візиту кубинського лідера заплановано переговори з Владіміром Путіним, а також участь у відкритті пам'ятника кубинському революціонеру Фіделю Кастро.

Як президент Куби прибув у Москву: відео

Кубинський лідер прилетів у Москву рейсом венесуельських авіаліній Conviasa. Його зустрів російський військовий оркестр, який виконав гімн Куби та Росії.

Як Путін перебуває в ізоляції

Після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україні, кремлівський диктатор Путін опинився в ізоляції. З питань двосторонніх відносин у Москву приїздив хіба глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, щоб домовитися про газ.

Інші політики, зокрема канцлер Австрії, глава МАГАТЕ та генсек ООН здійснювали візит у Росію через війну в Україні.

Ображений на весь світ Путін ігнорує міжнародні саміти. Зокрема, диктатор пропустив саміт G20 на Балі, а його посіпака Сєргєй Лавров ганебно втік із зустрічі, оскільки в цей час Росія масовано обстрілювала Україну.

Прем'єр Британії Ріші Сунак, виступаючи на закритому засіданні G20 на Балі, розкритикував відсутність на саміті Владіміра Путіна. Він заявив, що російська армія повинна піти з України та припинити варварську війну проти нашої держави.

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