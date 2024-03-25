"Никто не хочет, чтобы на него напали": в Латвии призвали страны НАТО вернуть призыв в армию

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал другие европейские страны вести подготовку к возможному столкновению с Россией. Речь идет, в том числе, и о вероятном возвращении призыва на военную службу.

По словам Ринкевичса, миру нужно вернуться к уровню расходов "времен холодной войны" и обсудить возвращение обязательной военной службы для увеличения численности личного состава вооруженных сил.

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Латвийский президент признал непопулярность такого решения: вооруженные силы по всей Европе сталкиваются с трудностями при наборе, и призыв поможет создать более дееспособные резервные силы для сдерживания России.

Никто не хочет воевать. Но проблема в том, что никто также не хочет, чтобы на него напали. И никто не хочет видеть, как здесь повторяется ситуация в Украине,

– объяснил он.

Эдгарс Ринкевичс убежден, что военное руководство предпочитает иметь полностью профессиональные вооруженные силы.

Европейцы поддерживают восстановление призыва в армию

В частности, во Франции введение регулярного призыва в армию одобряют почти две трети жителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для Le Journal du dimanche.

Восстановление обязательной военной службы поддерживают 65% мужчин и 63% женщин. При этом такую идею поддерживают 58% опрошенных французов в возрасте до 35 лет, а среди людей старше 65 лет эта доля возрастает до 70%.

Популярность обязательной службы также колеблется в зависимости от политических предпочтений респондентов. Среди сторонников левых сил призыв в армию одобряет каждый второй, тогда как среди правых "за" выступают 82%.

В Эстонии хотят ввести "налог на оборону"

Президент Эстонии Алар Карис в интервью заявил, что стоит рассмотреть возможность введения специального налога для финансирования военных закупок. По его мнению, Европа должна стремиться к тому, чтобы как минимум соответствовать оборонным расходам США. Это означает более чем удвоение нынешних уровней.

Правительство Эстонии выдвинуло идею введения "налога на оборону" для финансирования увеличения военных расходов до 3% ВВП. В то же время стоит отметить, этот налог вряд ли вступит в силу до 2026 года.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала отправку войск в Украину. Она подчеркнула, что западным лидерам следовало бы рассмотреть возможность введения сухопутных войск в Украину. По ее словам, это стало бы мощным сигналом для России, что Европа готова рассмотреть все возможные варианты.