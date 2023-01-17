Путин в отчаянии и понимает, что ошибся в прогнозах по войне, – президент Литвы
Источник:Экономический форум в Давосе
Кремлевский диктатор Владимир Путин ошибся в прогнозах войны в Украине. Поэтому президент России способен на резкие агрессивные действия.
Соответствующее мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, Путин в отчаянии и способен аккумулировать силы для войны, игнорируя потребности населения России.
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Лидер Литвы заявил о новых угрозах со стороны Путина
Гитанас Науседа подчеркнул, что это специфическая черта тоталитарных режимов, несущих все на алтарь войны.
Путин отдает себе отчет, что он ошибся в своих прогнозах. Он в отчаянии. Это означает, что он может сконцентрировать все усилия и ресурсы своей огромной страны, игнорируя экономические проблемы общества. Это специфическая черта тоталитарных режимов: они могут игнорировать потребности людей и несут все на алтарь войны,
– сказал лидер Литвы.
При этом он подчеркнул, что верит в победу Украины. "Это будет победа не только для Украины, но и всех нас", – добавил Науседа.
Науседа высказался о перспективах членства Украины в НАТО
Литовский президент ответил на вопрос, когда Украина вступит в НАТО. Он отметил, что назвать конкретную дату сложно. По его мнению, на это может уйти несколько лет.
"Украинцы говорят мне: пожалуйста, не говорите нам постоянно о том, что двери в НАТО открыты. Мы не можем их найти", – заявил Науседа.
Путин решил вести войну на истощение
- Представитель ГУР Андрей Юсов недавно заявил, что Путин планировал скорую войну Однако России не удалось захватить Украину. Поэтому кремлевский диктатор решил перейти к войне на истощение.
- По словам Юсова, ситуация изменилась на фоне событий на фронте, в результате чего России нужно становиться на "военные рельсы". В Украине же, как отметил представитель разведки, противоположная задача – закончить войну как можно быстрее.
- Аналитики ISW 15 января также отметили, что Кремль сохраняет свои долгосрочные максималистские цели захвата Украины и, по-видимому, рассматривает несколько вариантов действий для достижения этих целей.
- В 2023 году Россия готовится к новому большому наступлению, о котором предупреждал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Поэтому Запад начал готовить Украину к отражению новых попыток России захватить еще больше территорий.