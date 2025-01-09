Президент Мексики резко ответила Трампу и предложила переименовать США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать Северную Америку, в частности Соединенные Штаты, на "Мексиканскую Америку". Так политик ответила на предложение Дональда Трампа назвать Мексиканский залив "Американским".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечается, что соответствующее предложение президент обнародовала 8 января, во время ежедневного брифинга.

Читайте также "Мы не продаемся": как Гренландия, Дания, Канада и Панама реагируют на скандальные заявления Трампа

В Мексике предложили переименовать весь континент

Клаудия Шейнбаум показала карту мира 1607 года, чтобы подчеркнуть, что название "Мексиканский залив" является историческим и его употребляли еще до основания Соединенных Штатов.

Очевидно, что Мексиканский залив – это название, признанное ООН. Но почему бы нам не называть всю Америку Мексиканской? Это звучит красиво, не так ли?

– сказала политик.

Свой комментарий также предоставил бывший министр культуры Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реал. Он пояснил, что название "Мексиканская Америка" было признано с XVII века именно как название всей северной части американского континента.

По поводу Мексиканского залива Суарес дель Реаль сказал, что это название также было принято на международном уровне и использовалось как морской навигационный ориентир сотни лет назад.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что хочет изменить название Мексиканского залива на "Американский". Все из-за того, что, по его мнению, Мексика злоупотребляет преимуществами Штатов в торговле и иммиграции.