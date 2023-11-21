Президент Молдовы Майя Санду приехала в Киев

Президент Молдовы 21 ноября приехала в Украину. Вместе с Владимиром и Еленой Зеленскими Майя Санду почтили память погибших во время Революции Достоинства.

В День Достоинства и Свободы Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства. В мероприятии также приняла участие президент Молдовы Майя Санду.

Важно 10 лет назад мы провели первое контрнаступление, – Зеленский поздравил с Днем достоинства и свободы

Санду присоединилась к мероприятиям ко Дню Достоинства и Свободы

Украинский лидер с первой леди и Маей Санду установили лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. Также присутствующие отдали честь памяти павших активистов возле их портретов.

В честь погибших участников Революции Достоинства раздались колокола.

Кстати Министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев

Мероприятия по случаю Дня Достоинства и Свободы / Фото ОП

Любопытно! В сети Х, бывшем твиттере, Санду сообщила, что прибыла в Киев на встречу с Владимиром Зеленским и главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

На повестке дня: обсуждение следующих шагов по присоединению Молдовы и Украины к ЕС, укреплению региональной безопасности и дальнейшей поддержке ЕС реформ и развития наших государств,

– подчеркнула президент Молдовы.