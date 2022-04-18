Президент наградил шесть сотен Героев: в списке служащие разных структур

Президент Владимир Зеленский рассказал, что 17 апреля подписал указ о награждении наших защитников. В списке около 6 сотен служащих.

К сожалению, среди них есть и те, кого наградили посмертно. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента.

Накануне "За личное мужество и самоотверженные действия": президент наградил около 200 военных

Все, кто защищает нашу землю

Глава государства наградами отмечал не только военных. Кто и сколько наград получил:

188 военнослужащих Вооруженных Сил Украины

553 бойца Нацгвардии;

64 пограничника;

26 спасателей ГСЧС;

5 полицейских.

Шестерым защитникам Украины в этот день присвоили самое почетное звание – Героя Украины. Ознакомиться с полным список награжденных можно на сайте Офиса президента по этой ссылке.

Важно! Подразделение украинских военных срочно нуждается во внедорожниках, чтобы давать отпор врагам. Ребята в бою потеряли часть снаряжения. Волонтеры, среди которых журналистка 24 канала, организовали сбор денег: Моно: 5375 4141 1044 3750 / Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com

Больше реквизитов и информации ищите здесь.

Обращение президента за этот день: смотрите видео