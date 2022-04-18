Президент наградил шесть сотен Героев: в списке служащие разных структур
Президент Владимир Зеленский рассказал, что 17 апреля подписал указ о награждении наших защитников. В списке около 6 сотен служащих.
К сожалению, среди них есть и те, кого наградили посмертно. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента.
Накануне "За личное мужество и самоотверженные действия": президент наградил около 200 военных
Все, кто защищает нашу землю
Глава государства наградами отмечал не только военных. Кто и сколько наград получил:
- 188 военнослужащих Вооруженных Сил Украины
- 553 бойца Нацгвардии;
- 64 пограничника;
- 26 спасателей ГСЧС;
- 5 полицейских.
Шестерым защитникам Украины в этот день присвоили самое почетное звание – Героя Украины. Ознакомиться с полным список награжденных можно на сайте Офиса президента по этой ссылке.
Важно! Подразделение украинских военных срочно нуждается во внедорожниках, чтобы давать отпор врагам. Ребята в бою потеряли часть снаряжения. Волонтеры, среди которых журналистка 24 канала, организовали сбор денег: Моно: 5375 4141 1044 3750 / Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com
Больше реквизитов и информации ищите здесь.
Обращение президента за этот день: смотрите видео