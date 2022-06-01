Президент Словакии рассказала, как с Дудой убеждает Европу поддержать вступление Украины в ЕС

Президент Словакии Зузана Чапутова совместно с президентом Польши Анджеем Дудой договаривается с европейскими лидерами о членстве Украины в ЕС.

Так, Чапутова рассказала об этом на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, передает 24 канал.

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Как Дуда и Чапутова убеждают ЕС

Когда Дуда был в Словакии, политика предложила ему вместе начать переговоры с лидерами ЕС относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление. Каждый из них индивидуально вел переговоры с лидерами. В дальнейшем тоже планируют организовать подобные переговоры. Однако президент пока не уточнила, с какими именно странами.

Верю, что страны, которые присоединились к Евросоюзу, смогут нас понять. Однако необходима хорошая аргументация по статусу кандидата,

– отметила президентка.

Она добавила, что эти шаги будут весомы перед июньским саммитом ЕС. Зеленский поблагодарил коллегу за мощную поддержку в евроинтеграции нашего государства.

Визит президентки Словакии в Украину.

Чапутова приехала в Украину 31 мая. Кроме Киева она также посетила Бучу и Бородянку . Делегация Словакии была в шоке от последствий российской агрессии.

Также политика выступила перед нардепами в Верховной Раде . Она подчеркнула, что Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы. Чапутова сравнила Путина с Гитлером.

В ходе встречи с Чапутовой Зеленский заявил, что Словакия готова организовать новые маршруты и хабы для экспорта украинской продукции . Это поможет в разрешении продовольственного кризиса, вызванного Россией, блокируют украинские порты.

Заявку на членство Украины в ЕС рассмотрят в июне

28 февраля произошло историческое событие – Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз. Ее почти сразу одобрил Европарламент.

В начале лета Еврокомиссия уже должна дать ответ о вступлении Украины в ЕС. Пока что государство может получить статус кандидата на поступление. Ранее в Офисе Президента надеялись, что в июне Украина получит статус кандидата.

Брифинг президентов Украины и Словакии: